Скачать
Четвер, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Путін зі слів про "скромність" Росії перескочив до погроз: "Пошкодують так, як давно не шкодували"
Путін зі слів про "скромність" Росії перескочив до погроз: "Пошкодують так, як давно не шкодували"
Високий рівень антитіл не дає абсолютний захист від коронавірусу: Голубовська виступила з попередженням
Високий рівень антитіл не дає абсолютний захист від коронавірусу: Голубовська виступила з попередженням
Великдень тут ні до чого: чому в Україні стрімко дорожчають яйця та що буде далі (інфографіка)
Великдень тут ні до чого: чому в Україні стрімко дорожчають яйця та що буде далі (інфографіка)
Кабмін продовжив режим НС в Україні до кінця червня: подробиці
Кабмін продовжив режим НС в Україні до кінця червня: подробиці

Великдень тут ні до чого: чому в Україні стрімко дорожчають яйця та що буде далі (інфографіка)

Великдень тут ні до чого: чому в Україні стрімко дорожчають яйця та що буде далі (інфографіка)
07:17 Сьогодні Телеграф

В Україні стрімко зросли ціни на яйця - за досить короткий строк вони подорожчали на 15% і це не межа. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже казав, що "по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор". А Держстат каже, що протягом року - з березня 2020 по березень 2021 - вартість десятка яєць стрибнула на 109,1%. "Телеграф" розбирався, чому так відбувається

Зміни споживчих цін на товари та послуги

Річ у тому, що виробництво яєць в нашій країні впало за рік на 14%. Такий спад істотно вплинув на вартість. Передбачити подальший ріст поки важко. Наразі, в кінці квітня ситуація виглядає наступним чином: 

Ріст цін на яйця

Експерти аграрного ринку в один голос кажуть, що головними причинами такого стрибка стали ріст цін на зернові та зменшення експорту. 

В Україні стрімко ростуть ціни на продукти: що буде далі? (інфографіка)

В Антимонопольному комітеті України вже звернули увагу на ріст цін на яйця та соняшникову олію, яка посіла перше місце серед лідерів на зліт вартостей. Поки це тільки дослідження. На жаль, на розслідування ситуації АМКУ не має повноважень. 

"Це може бути рівень виробника, постачальника або торговельної мережі. Визначаємо, чи були у суб’єктів господарювання об’єктивні підстави так чинити, і чи має це подорожчання ринкове підґрунтя", - пояснює природу різкого подорожчання глава АМКУ Ольга Піщанська.

Вона також додала, що наразі ціноутворення знаходиться під контролем Кабміну, Мінекономіки, Держпродспоживслужби, та місцевих органів влади. Але вони не можуть вказати бізнесу, яку саме ціну ставити на той чи інший продукти. Крім випадків державного регулювання цін.

Що буде з курсом гривні через загострення на кордоні з РФ - думки експертів (інфографіка)

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
Перегляди: 63

Все по темі:

АМКУ, Продукті, Ринок, Ціни, Яйця.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ходорковський похвалив Зеленського і порівняв Путіна з убитим лідером Чаду
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Рекордне число українців змогли подолати коронавірус за добу: свіже зведення на 22 квітня
Рекордне число українців змогли подолати коронавірус за добу: свіже зведення на 22 квітня
&quot;Слуга&quot; Шевченко, що оскандалився через поїздку до Лукашенка, звернувся до Арахамії з дивним проханням
"Слуга" Шевченко, що оскандалився через поїздку до Лукашенка, звернувся до Арахамії з дивним проханням
Ходорковський похвалив Зеленського і порівняв Путіна з убитим лідером Чаду
Ходорковський похвалив Зеленського і порівняв Путіна з убитим лідером Чаду
&quot;Справа йде дуже важко&quot;: у Путіна розповіли про колони вантажівок, які їдуть на Донбас
"Справа йде дуже важко": у Путіна розповіли про колони вантажівок, які їдуть на Донбас
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся