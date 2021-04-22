Великдень тут ні до чого: чому в Україні стрімко дорожчають яйця та що буде далі (інфографіка)

В Україні стрімко зросли ціни на яйця - за досить короткий строк вони подорожчали на 15% і це не межа. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже казав, що "по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор". А Держстат каже, що протягом року - з березня 2020 по березень 2021 - вартість десятка яєць стрибнула на 109,1%. "Телеграф" розбирався, чому так відбувається

Річ у тому, що виробництво яєць в нашій країні впало за рік на 14%. Такий спад істотно вплинув на вартість. Передбачити подальший ріст поки важко. Наразі, в кінці квітня ситуація виглядає наступним чином:

Експерти аграрного ринку в один голос кажуть, що головними причинами такого стрибка стали ріст цін на зернові та зменшення експорту.

В Антимонопольному комітеті України вже звернули увагу на ріст цін на яйця та соняшникову олію, яка посіла перше місце серед лідерів на зліт вартостей. Поки це тільки дослідження. На жаль, на розслідування ситуації АМКУ не має повноважень.

"Це може бути рівень виробника, постачальника або торговельної мережі. Визначаємо, чи були у суб’єктів господарювання об’єктивні підстави так чинити, і чи має це подорожчання ринкове підґрунтя", - пояснює природу різкого подорожчання глава АМКУ Ольга Піщанська.

Вона також додала, що наразі ціноутворення знаходиться під контролем Кабміну, Мінекономіки, Держпродспоживслужби, та місцевих органів влади. Але вони не можуть вказати бізнесу, яку саме ціну ставити на той чи інший продукти. Крім випадків державного регулювання цін.