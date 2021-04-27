Де дешевше купити соняшникову олію перед святами і скільки вона коштує

Соняшникова олія після різкого зльоту цін поки не збирається опускатись. Наближаються травневі свята та Великдень, люди все одно підуть скупати продукти на довгі вихідні.

“Телеграф” дослідив, скільки коштує соняшникова олія в п’яти популярних мережах українських супермаркетів.

Далі пропонуємо порівняти. Відмітимо, що зараз вже не має тари місткістю 1 літр. Всі великі виробники продають олію в пляшках від 0,725 л. Звертайте на це увагу, бо ціна може приємно здивувати, а кількість вмісту навпаки.

Дешевше за все можна купити "Олейну" пресову рафіновану в мережі супермаркетів "Сільпо" за 47 гривень. "Метро" займає другу позначку з рафінованим "Щедрим Даром" за 50,9 гривні. Також ця мережа на пару з "Ашаном" лідирує за кількістю позицій - в наявності є шість популярних різновидів соняшникової олії. Але в Ашані є найдорожча - "Чумак Золота" рафінована за 70,53 гривні.