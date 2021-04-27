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Де дешевше купити соняшникову олію перед святами і скільки вона коштує

Де дешевше купити соняшникову олію перед святами і скільки вона коштує
15:08 Сьогодні Телеграф

Соняшникова олія після різкого зльоту цін поки не збирається опускатись. Наближаються травневі свята та Великдень, люди все одно підуть скупати продукти на довгі вихідні. 

Телеграф” дослідив, скільки коштує соняшникова олія в п’яти популярних мережах українських супермаркетів. 

Далі пропонуємо порівняти. Відмітимо, що зараз вже не має тари місткістю 1 літр. Всі великі виробники продають олію в пляшках від 0,725 л. Звертайте на це увагу, бо ціна може приємно здивувати, а кількість вмісту навпаки.  

Ціни на соняшникову олію б'ють рекорди: чому це відбувається і чи будуть вони рости далі? (інфографіка)

Дешевше за все можна купити "Олейну" пресову рафіновану в мережі супермаркетів "Сільпо" за 47 гривень. "Метро" займає другу позначку з рафінованим "Щедрим Даром" за 50,9 гривні. Також ця мережа на пару з "Ашаном" лідирує за кількістю позицій - в наявності є шість популярних різновидів соняшникової олії.  Але в Ашані є найдорожча - "Чумак Золота" рафінована за 70,53 гривні. 

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 ріст цін на соняшникову олію

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Все по темі:

Супермаркет, Великдень, Ціна, Олія, Травневі свята, соняшникова.
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