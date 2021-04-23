Ціни на соняшникову олію б'ють рекорди: чому це відбувається і чи будуть вони рости далі? (інфографіка)

За даними Держстату українці щорік вживають до 500 тисяч тонн соняшникового масла. Запасів при цьому в три рази більше - понад 1,5 мільйони тонн. Отже Україна ще його й експортує. Більш того, наша країна є головним поставником соняшникової олії по всьому світу. Найбільший відсоток цього товару приходиться саме на наших виробників.

Але чому ціна олії за короткий період стрибнула на 50%? Чому в магазинах Європи українська "Олейна" коштує на 10% дешевше, ніж в Україні? Що взагалі коїться з ринком соняшникової олії? Розбирався "Телеграф".

Графік цін на соняшникову олію у світі

Фактори від експертів

Експерти аграрних ринків кажуть, що таке різке зростання пов’язане з невиконанням виробниками соняшнику форвардних контрактів (зобов'язання купити базовий актив у певний час та на певних умовах у майбутньому, з фіксацією цін продажу під час укладення такого контракту - Авт.), в результаті переробники змушені були купувати насіння за значно вищими цінами. Також виріс попит в Китаї, який вже відновив економіку після пандемії.

Крім іншого, стрибок цін пов'язують з тим, що поставники зменшували продажі, щоб стимулювати ринок, себто створити штучний дефіцит. А це автоматично підіймає ціну.

Є також, на перший погляд, дуже абсурдний фактор, але насправді ні. Це страйк аргентинських робітників підприємств, що виробляють соєву олію, який почався 3 грудня 2020 року. Внаслідок цього під Новий рік в портах Латинської Америки застрягли 170 суден. Вони мали везти олію, шрот, кукурудзу та пшеницю. За цей період світові котирування на соєвий шрот та олію піднялися на 10%. Палата виробників та експортерів соєвої олії Аргентини запропонувала підвищити робітникам зарплату на 35% та видати кожному додатково $840.

Наслідком цього став стрибок на експортну соняшникову олію з України. Вона стала коштувати $1300 за тонну. Індія закупила 10 тисяч тонн нашої олії за ціною $1470. Її мають туди поставити протягом березня-квітня. Така угода теж вплинула на підвищення біржової ціни.

Свою роль зіграла і Росія - підняла мито на нашу олію на 30%. Ціна знову пішла вгору.

Поруч ще пробіг Китай, який є ключовим експортером олії з України. За 2020 рік Піднебесна збільшила закупівлі нашого продукту на 45% - до 1,25 мільйона тонн. Чого ж не підняти ціну? Особливо тоді, коли цей попит не зменшиться.

Деякі експерти допускають, що група "Кернел" Андрія Веревського, якій належить 8% всього соняшнико-олійного ринку світу, могла штучно підвищити ціни на свій товар, однак доказів цього немає.

Наостанок додамо, що вітчизняні виробники чекали 1 березня, коли ПДВ на соняшник зміниться з 20% до 14%. Експерти кажуть, що найближчим часом світові ціни на олію падати не будуть.

Вся ця історія суттєво вдарила по кишеням простих громадян - ціна соняшникової олії в магазинах та супермаркетах побила всі рекорди. Літр олії коштує вже понад 60 гривень і, очевидно, ціна може зрости і далі.