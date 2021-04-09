Веревський придбав "збанкрутілий" завод, а заплатив за це кожен українець: як так вийшло?

Майже непомітно для громадськості пройшов процес покупки агрогігантом "Кернел" ряду заводів для переробки соняшника та виробництва олії. Здавалось би, що цікавого може бути у переході звичайного підприємства від одного власника до іншого? Виявляється, за цей "трансфер" в буквальному сенсі слова заплатив кожен українець.

Як і чому так вийшло? Спробували розібратись в цій непростій схемі на прикладі підприємства "Еллада", що знаходиться в Кропивницькому.

25 березня 2021 року Господарчий суд Києва ліквідував приватне підприємство "Еллада" з групи "Креатив". 17 березня Госпсуд затвердив ліквідаційний баланс ПАТ "Креатив Групп" (що володіло 100% ПрАТ "Креатив"). На той момент компанія була банкрутом вже три роки.

Тим часом активи "Еллади" скупила група "Кернел" Андрія Веревського. Так, завод з переробки насіння соняшнику та виробництва олії у Кропивницькому придбав "Придніпровський олійноекстракційний завод" (належить "Кернелу").

Наразі "Кернел" є одним з найбільших у світі виробників та експортерів соняшникової олії. Група підприємств постачає свою продукцію 60 країнам світу. Компанії належить 8% світового ринку. Не важко зрозуміти, що у її власника Веревського є інтерес до решти олійнопереробних заводів. Далі ми розповімо, яким чином ці підприємства можна "придбати" фактично за копійки.

Як наколядувати завод?

Головний землевласник країни Андрій Веревський (входить в топ-15 найбагатіших українців - Авт.) через своє ТОВ "Фінансова компанія "Скай" викупив у "Дельта Банка" активи у вигляді "Іллічівський олійножировий комбінат", "Одеський олійножировий комбінат" та "ВКФ "Олір" ЛТД". 39 тис. кв. м промислової нерухомості коштували майже 5 мільярдів гривень. Частина кредитів збанкрутілого банку належала Національному банку України та "Укрексімбанку". Суди допомогли Веревському суттєво зекономити на покупці активів.





"Рішення судів першої та апеляційної інстанції дали зелене світло для ТОВ "ФК "Скай" та зобов'язують ПАТ "Дельта Банк" укласти договір, за яким фінансова компанія ("Скай")набуває право вимоги за кредитними договорами та дебіторською заборгованістю на суму 4,8 млрд грн, всього лише за 182 млн грн, що у 26 разів менше від загального розміру прав вимог", - каже радник голови правління АТ "Укрексімбанк" Олександр Калініченко.

Тобто суд дозволив замість майже 5 мільярдів викупити підприємство лише за 182 мільйони. Втім, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) скасував угоду через маніпуляції з підставними фірмами.

"Фонд скасував результати торгів, а сплачені "переможцем" 182 452 527,76 грн були повернуті йому у повному обсязі у липні 2019 р.", - йдеться в повідомленні установи.

"Потім Господарський суд м. Києва та Північний апеляційний господарський суд скасували вказані рішення Фонду та НБУ та визнали укладеним договір між ТОВ "ФК "Скай" і ПАТ "Дельта Банк" про відступлення прав вимоги, хоча кошти за лот на цей час залишаються у покупця", - пише Finbalance.

"Ощадбанк" - банкуємо на всі

Видання Finbalance зробило власне дослідження, завдяки якому встановило, що приблизно за такою самою схемою група "Кернел" Веревського придбала активи в Кропивницькому. Тільки у випадку з поверненням грошей за вже куплені заводи в Одеській області фігурував НБУ, який не був проти придбання підприємств у 26 разів дешевше встановленої суми. В угоді по "Елладі" фігурує державний "Ощадбанк".

"26.11.2019 відбувся аукціон з продажу вказаного заводу, який проводив ліквідатор ПП "Еллада". Ціна продаж склала 499,9 млн грн. Реалізація активу відбувалася за погодженням з Ощадбанком (як заставним кредитором). Держбанк тоді для відповідного аукціону погодив ціну 495 млн грн (при тому, що при попередніх спробах продати відповідний актив Ощадбанк встановлював ціну 9,2 млрд грн)", - зазначає видання Finbalance.

Далі Госпсуд Києва констатував, що вимоги кредиторів перевищують вартість майнових активів, які підлягають продажу в процесі ліквідації, а тому "відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними". Якщо просто - кредитор ("Ощадбанк") не був проти суттєвого зниження вартості заставного майна. Його продають на торгах, однак ціна на виході в десятки раз менша. Далі суд постановляє, що, оскільки підприємство є банкротом, інших активів не має, то його борги просто списуються.

Цікаво, що ще в березні 2016 року тодішній глава правління "Ощадбанку" Андрій Пишний заявляв, що загальний борг компанії «Креатив» (на той момент власника "Еллади") перед "Ощадбанком" перевищує 300 млн. дол. Та навіть тоді Пишний не виключив, що частину заборгованості компанія не зможе покрити навіть заставним майном.

Службових осіб "Ощадбанку" НАБУ підозрювало, що ті діяли в інтересах ПАТ "Креатив Груп" та, достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан товариства, "умисно не вживали достатніх та необхідних заходів в порядку претензійно-позовної роботи до забезпечення стягнення дебіторської заборгованості товариства у розмірі понад 6,7 млрд грн, чим спричинили тяжкі наслідки для державних інтересів".

Ба більше - в рамках справи в жовтні 2018 року брали під варту заступницю голови "Ощадбанку" Ірину Земцову. На початку 2021 року її звільнено з посади.

"В НАБУ і САП перебуває низка епізодів щодо заволодіння коштами АТ "Ощадбанк". Один з них – вже розслідуваний. В межах нього 13 особам повідомлено про підозру, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами перед складанням обвинувального акта та скерування його до Вищого антикорупційного суду. Збитки АТ "Ощадбанк" встановлені у розмірі 20 млн дол. США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину)", - розповіли кореспонденту "Телеграфа" в НАБУ.

Згідно судовим матеріалам, загальна кредиторська заборгованість "Креатив Груп" складала майже 7 млрд грн, в тому числі 6,3 млрд грн - борг перед "Ощадбанком". Тепер ці борги списали і за цю вигідну для "Кернела" Веревського історію кожен із 38 мільйонів українців не дорахується у власній кишені приблизно 165 гривень.

Поки правоохоронні органи перевіряють можливі випадки нанесення збитків державі від діяльності "Ощадбанку", перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова декларує мільйонні заробітки та колекцію годинників вартістю в сотні тисяч доларів.