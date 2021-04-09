Скачать
П'ятниця, 09.04.2021
Веревський придбав "збанкрутілий" завод, а заплатив за це кожен українець: як так вийшло?
Веревський придбав "збанкрутілий" завод, а заплатив за це кожен українець: як так вийшло?
На Донбасі окупанти 15 разів відкрили вогонь по позиціях ВСУ: загинув український військовий
На Донбасі окупанти 15 разів відкрили вогонь по позиціях ВСУ: загинув український військовий
Кремль приховав важливу деталь розмови Путіна з Меркель про Україну
Кремль приховав важливу деталь розмови Путіна з Меркель про Україну
"Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях
"Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях

Веревський придбав "збанкрутілий" завод, а заплатив за це кожен українець: як так вийшло?

Веревський придбав "збанкрутілий" завод, а заплатив за це кожен українець: як так вийшло?
07:41 Сьогодні Телеграф

Майже непомітно для громадськості пройшов процес покупки агрогігантом "Кернел" ряду заводів для переробки соняшника та виробництва олії. Здавалось би, що цікавого може бути у переході звичайного підприємства від одного власника до іншого? Виявляється, за цей "трансфер" в буквальному сенсі слова заплатив кожен українець.

Як і чому так вийшло? Спробували розібратись в цій непростій схемі на прикладі підприємства "Еллада", що знаходиться в Кропивницькому.

25 березня 2021 року Господарчий суд Києва ліквідував приватне підприємство "Еллада" з групи "Креатив". 17 березня Госпсуд затвердив ліквідаційний баланс ПАТ "Креатив Групп" (що володіло 100% ПрАТ "Креатив"). На той момент компанія була банкрутом вже три роки.

Тим часом активи "Еллади" скупила група "Кернел" Андрія Веревського. Так, завод з переробки насіння соняшнику та виробництва олії у Кропивницькому придбав "Придніпровський олійноекстракційний завод" (належить "Кернелу").

Наразі "Кернел" є одним з найбільших у світі виробників та експортерів соняшникової олії. Група підприємств постачає свою продукцію 60 країнам світу. Компанії належить 8% світового ринку. Не важко зрозуміти, що у її власника Веревського є інтерес до решти олійнопереробних заводів. Далі ми розповімо, яким чином ці підприємства можна "придбати" фактично за копійки.

Як наколядувати завод?

Головний землевласник країни Андрій Веревський (входить в топ-15 найбагатіших українців - Авт.) через своє ТОВ "Фінансова компанія "Скай" викупив у "Дельта Банка" активи у вигляді "Іллічівський олійножировий комбінат", "Одеський олійножировий комбінат" та "ВКФ "Олір" ЛТД". 39 тис. кв. м промислової нерухомості коштували майже 5 мільярдів гривень. Частина кредитів збанкрутілого банку належала Національному банку України та "Укрексімбанку". Суди допомогли Веревському суттєво зекономити на покупці активів.

Андрій Веревський

"Рішення судів першої та апеляційної інстанції дали зелене світло для ТОВ "ФК "Скай" та зобов'язують ПАТ "Дельта Банк" укласти договір, за яким фінансова компанія ("Скай")набуває право вимоги за кредитними договорами та дебіторською заборгованістю на суму 4,8 млрд грн, всього лише за 182 млн грн, що у 26 разів менше від загального розміру прав вимог", - каже радник голови правління АТ "Укрексімбанк" Олександр Калініченко.

Тобто суд дозволив замість майже 5 мільярдів викупити підприємство лише за 182 мільйони. Втім, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) скасував угоду через маніпуляції з підставними фірмами.

"Фонд скасував результати торгів, а сплачені "переможцем" 182 452 527,76 грн були повернуті йому у повному обсязі у липні 2019 р.", - йдеться в повідомленні установи.

"Потім Господарський суд м. Києва та Північний апеляційний господарський суд скасували вказані рішення Фонду та НБУ та визнали укладеним договір між ТОВ "ФК "Скай" і ПАТ "Дельта Банк" про відступлення прав вимоги, хоча кошти за лот на цей час залишаються у покупця", - пише Finbalance.

"Ощадбанк" - банкуємо на всі

Видання Finbalance зробило власне дослідження, завдяки якому встановило, що приблизно за такою самою схемою група "Кернел" Веревського придбала активи в Кропивницькому. Тільки у випадку з поверненням грошей за вже куплені заводи в Одеській області фігурував НБУ, який не був проти придбання підприємств у 26 разів дешевше встановленої суми. В угоді по "Елладі" фігурує державний "Ощадбанк".

"26.11.2019 відбувся аукціон з продажу вказаного заводу, який проводив ліквідатор ПП "Еллада". Ціна продаж склала 499,9 млн грн. Реалізація активу відбувалася за погодженням з Ощадбанком (як заставним кредитором). Держбанк тоді для відповідного аукціону погодив ціну 495 млн грн (при тому, що при попередніх спробах продати відповідний актив Ощадбанк встановлював ціну 9,2 млрд грн)", - зазначає видання Finbalance.

Далі Госпсуд Києва констатував, що вимоги кредиторів перевищують вартість майнових активів, які підлягають продажу в процесі ліквідації, а тому "відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними". Якщо просто - кредитор ("Ощадбанк") не був проти суттєвого зниження вартості заставного майна. Його продають на торгах, однак ціна на виході в десятки раз менша. Далі суд постановляє, що, оскільки підприємство є банкротом, інших активів не має, то його борги просто списуються.

Цікаво, що ще в березні 2016 року тодішній глава правління "Ощадбанку" Андрій Пишний заявляв, що загальний борг компанії «Креатив» (на той момент власника "Еллади") перед "Ощадбанком" перевищує 300 млн. дол. Та навіть тоді Пишний не виключив, що частину заборгованості компанія не зможе покрити навіть заставним майном.

Андрій Пишний

Службових осіб "Ощадбанку" НАБУ підозрювало, що ті діяли в інтересах ПАТ "Креатив Груп" та, достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан товариства, "умисно не вживали достатніх та необхідних заходів в порядку претензійно-позовної роботи до забезпечення стягнення дебіторської заборгованості товариства у розмірі понад 6,7 млрд грн, чим спричинили тяжкі наслідки для державних інтересів".

Ба більше - в рамках справи в жовтні 2018 року брали під варту заступницю голови "Ощадбанку" Ірину Земцову. На початку 2021 року її звільнено з посади.

"В НАБУ і САП перебуває низка епізодів щодо заволодіння коштами АТ "Ощадбанк". Один з них – вже розслідуваний. В межах нього 13 особам повідомлено про підозру, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами перед складанням обвинувального акта та скерування його до Вищого антикорупційного суду. Збитки АТ "Ощадбанк" встановлені у розмірі 20 млн дол. США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину)", - розповіли кореспонденту "Телеграфа" в НАБУ.

Згідно судовим матеріалам, загальна кредиторська заборгованість "Креатив Груп" складала майже 7 млрд грн, в тому числі 6,3 млрд грн - борг перед "Ощадбанком". Тепер ці борги списали і за цю вигідну для "Кернела" Веревського історію кожен із 38 мільйонів українців не дорахується у власній кишені приблизно 165 гривень.

Поки правоохоронні органи перевіряють можливі випадки нанесення збитків державі від діяльності "Ощадбанку", перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова декларує мільйонні заробітки та колекцію годинників вартістю в сотні тисяч доларів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Ярослав Жарєнов
Автор: Ярослав Жарєнов Головний редактор сайту
Перегляди: 65

Все по темі:

НБУ, Ощадбанк, Кернел, Укрэксимбанк, Ellada, Кропивницкий, Андрій Веревський.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Дніпрі ветеринари провели унікальну операцію "без рук" для літньої жаби (відео)
02 "Почнуть з пальця - відкусять руку": як повинна вести себе Україна з Росією в сьогоднішніх реаліях
03 На Донбасі окупанти 15 разів відкрили вогонь по позиціях ВСУ: загинув український військовий
04 Число хворих на COVID-19 знову наближається до 20 тисяч: дані на 9 квітня
05 Рівно 6 років тому Україна запустила декомунізацію: названо загальне число перейменувань по країні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Снайпер влучив прямо в голову: названо ім'я бійця ЗСУ, який загинув вранці на Донбасі
Снайпер влучив прямо в голову: названо ім'я бійця ЗСУ, який загинув вранці на Донбасі
Зеленський приїхав з Єрмаком на Донбас: перше фото і деталі
Зеленський приїхав з Єрмаком на Донбас: перше фото і деталі
Рівно 6 років тому Україна запустила декомунізацію: названо загальне число перейменувань по країні
Рівно 6 років тому Україна запустила декомунізацію: названо загальне число перейменувань по країні
Число хворих на COVID-19 знову наближається до 20 тисяч: дані на 9 квітня
Число хворих на COVID-19 знову наближається до 20 тисяч: дані на 9 квітня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся