Великодній кошик: які продукти можна і не можна святити (інфографіка)

В цьому році християни східного обряду відзначатимуть Великдень 2 травня.

Традиційно на це свято віруючі йдуть до храмів, а також беруть з собою різні продукти, щоб освятити їх.

"Телеграф" склав інфографіку того, що можна і що не можна святити:

Раніше "Телеграф" публікував інфорграфіку, у скільки обійдеться українцям "великодній кошик".

А також у скільки українцям обійдеться накрити святковий стіл.

Крім цього, "Телеграф" зібрав інформацію про те, як святкуватимуть це світле свято у великих містах України в умовах карантину та пандемії коронавірусу Covid-19.