Великдень-2021: чи будуть посилювати карантин і в яких містах

У зв'язку з наближенням свята Пасхи, яка в цьому році відзначається 2 травня, "Телеграф" вирішив зібрати інформацію про те, як святкуватимуть це світле свято у великих містах України в умовах карантину та пандемії коронавірусу Covid-19.

Київ

Якщо Київ вийде з "червоної" зони до Великодня, в столиці не будуть залишати жорсткий карантин на святкові дні. Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає "РБК-Україна" у вівторок, 27 квітня.

Він заявив, що під час Великодня в столиці буде посилений контроль над дотриманням карантинних обмежень. "Що стосується Пасхи і Вербної неділі, яка була, то з усіма конфесіями переговорили, і заходи затвердили спільно з конфесіями. На Великдень будуть дотримуватися цього особливого порядку. Буде посилено контроль за даними заходами", - пояснив Рубан.

Разом з тим глава МОЗ України Максим Степанов на брифінгу у вівторок заявив, що показники в Києві покращилися, тому він виступив з ініціативою замінити там "червону" зону на "жовту". Таке рішення може бути прийнято після засідання Держкомісії з ТЕБ та НС.

Він також повідомив, що Камбін не вводитиме нові обмеження на свята, а з представниками церков домовилися, що богослужіння будуть менше за часом, а для прихожан відкриють всі входи, щоб не було стовпотворіння.

Мер Києва Віталій Кличко у вівторок також повідомив, що якщо ситуація з поширенням коронавірусу в столиці не буде погіршуватися, влада міста не виключає послаблення суворих обмежень, які місто ввело до 30 квітня.

"У середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста, яка складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони приймуть рішення, з огляду на епідеміологічну ситуацію", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Львів

Місто за рішенням Держкомісії з ТЕБ та НС від 25 квітня переведене з "червоної" відразу в "жовту" зону, про що повідомляв у своєму Tekegram-каналі мер міста Андрій Садовий. Він зазначив, що влада міста багато працює для того, щоб отримувати позитивні епідеміологічні показники, "але це рішення несподіване для нас".

На наступний день він повідомив, що держкомісія з НС адаптувала свої рішення під "жовту" зону, згідно з якими в місті дозволена робота:

торгових центрів і всіх магазинів;

закладів громадського харчування;

закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, галерей).

Також прийнято рішення відновити пільги на проїзд в громадському транспорті з 11:00 до 16:00.

При цьому в місті продовжили дію карантину до 30 червня. Діє заборона на проведення масових заходів, роботи нічних клубів.

Харків

Місто, як і область, до сих пір залишаються в "червоній" зоні і відповідно там діють найжорсткіші обмеження. Разом з тим, в області фіксують зниження числа нових випадків COVID-19, на тлі чого місцева влада заговорила про швидкий вихід області з "червоної" зони.

Так, на думку радника голови Харківської обласної державної адміністрації Олександра Галацана, область може покинути "червону" зону вже в найближчі дні.

Одеса

Місто і область з неділі, 26 квітня, знаходиться в "жовтій" зоні загрози поширення коронавірусу.

Разом з тим, представники Одеської єпархії УПЦ (МП) закликали городян утриматися від походу до церкви і радять залишатися всім вдома, а також повідомили, що в кожному районі Одеси священнослужителі чергуватимуть за межами храмів, щоб таким чином кожен бажаючий зміг освятити паски, повідомляє місцеве інтернет-видання "VGORODE".

"Для цього створять спеціальні місця. В ході святкування буде звучати запис церковного дзвону. Трансляцію нічної служби, яка пройде з півночі до третьої ночі, парафіяни зможуть подивитися в режимі онлайн, а біля храмів встановлять екрани, де також буде транслюватися служба в реальному часі", - йдеться в замітці.

При цьому віруючі будуть допускатися до храмів, але тільки в захисних масках і після температурного скринінгу на вході. Також церковники відзначили, що можуть контролювати кількість людей тільки в храмах, а не на вулиці.

Дніпро

Місто і Дніпропетровська область поки знаходяться в "помаранчевій" зоні загрози поширення коронавірусу.

Як наслідок, в регіоні діють такі обмеження:

заборонена робота всіх закладів розміщення, крім готелів;

розважальним закладам і ресторанам не можна працювати в нічний час;

послуги громадського харчування можна надавати в тому випадку, якщо заклад буде заповнено менш ніж на 50% посадочних місць;

дозволені перевезення в громадському транспорті при заповнюваності більше 50% місць для сидіння;

заборонені планові госпіталізації в лікарнях. Винятки - надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам, які мають онкологічні захворювання, паліативна медична допомога в стаціонарних умовах, інші невідкладні і термінові заходи по госпіталізації.

Як раніше писав "Телеграф", митрополит ПЦУ Єпіфаній розповів, що в цьому році на Великдень через загрозу поширення коронавірусу Церква буде використовувати сучасні засоби комунікації, щоб задовольнити духовні потреби віруючих.

Храми закривати не будуть, а самі богослужіння пройдуть на вулиці, згідно з вимогами Міністерства охорони здоров'я України. Все залежить ще і від того, в якій зоні карантину знаходиться той чи інший регіон. Також будуть організовані онлайн-богослужіння, а ряд священиків будуть відправлені в магазини, щоб освятити паски та інші продукти.

Варто зазначити, що українська влада не планує посилювати карантинні обмеження на період травневих свят, про що раніше заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.