Харьков может вскоре покинуть красную зону: озвучен оптимистичный прогноз

В Харьковской области фиксируют снижение числа новых случаев COVID-19, на фоне чего местные власти заговорили о скором выходе области из "красной зоны".

Об этом рассказал заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк, пишет Суспільне.

"Ситуация постепенно стабилизируется. Вы видите по последним дням, по показателям, количество заболевших, которые являются подтвержденными, уменьшается относительно количества людей, которые уже выздоровели", - сказал он.

Та же история, по его словам, наблюдается и с госпитализациями.

По мнению советника главы ХОГА Александра Галацана, область может покинуть "красную зону" уже в ближайшие дни.

Комментируя данные о том, что 26 апреля Харьковская область установила рекорд по смертям от коронавируса, Галацан заявил, что виной тому медленное протекание COVID-19.

"Пик летальности и уровень госпитализации связаны с тем, что заболевание длится не 7 дней как грипп, а 3-4 недели, это особенность. Поэтому госпитализируются люди, которые заболели две недели назад, 10 дней назад, это самый большой процент", - указал он.

По данным СНБО, в Харьковской области за все время пандемии выявлено 132 504 случая инфицирования коронавирусом, из них умерли 2615 человек. Изо всех регионов Украины, по числу заболевших хуже ситуация только в городе Киев, а по числу смертей Харьковщина стоит на четвертом месте после Киева, Днепропетровской и Львовской областей.

В настоящее время в области зафиксировано 26 436 активных случаев болезни.

Как сообщалось ранее, 25 апреля в Украине зафиксировали 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника.