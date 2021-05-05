З Днем ангела, Віталій! Красиві привітання в листівках і картинках

5 травня церква вшановує пам'ять Віталія Олександрійського, а це значить, що всі хлопці, яких назвали цим ім'ям відзначають свої іменини.

Преподобний Віталій Олександрійський жив у другій половині VI століття. Ще в юності він пішов в монастир і присвятив своє життя Богу. Коли йому виповнилося 60 років він відправився в Олександрію. Преподобний поставив собі за мету "врятувати" розпусниць цього міста. Він молився за них, і багатьох переконав стати на правильний шлях.

Ім'я Віталій походить від римського родового імені Vitalis і означає "життєвий", "повний життя", "цілющий".

Чоловіки з таким ім'ям найчастіше спокійні та впевнені в собі. Вони активні, життєлюбні, товариські та володарі відмінного почуття гумору. Однак Віталії також і темпераментні й емоційні, і від цього з ними не завжди буває просто.

"Телеграф" приготував підбірку красивих листівок російською та українською мовами для привітання своїх близьких і знайомих Віталіїв:

Також, на 5 травня в православної церкви припадає день Луки, якого вважають покровителем лікарів і живописців. "Телеграф" підготував для вас список заборон на цей день.