Красиві листівки і привітання на День медсестри 2021 українською

12 травня - це ще один привід відзначити важливу і складну працю медиків, а саме медичних сестер - День медсестри.

Офіційно свято було засновано в 1971 році Міжнародною радою медсестер, а 12 травня було вибрано, адже це дата дня народження англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл, яка першою організувала службу догляду за пораненими солдатами під час бойових дій. А також вона створила благодійний фонд для створення першої у світі школи сестер милосердя.

В Україні День медсестри відзначається з 1997 року.

Медичні сестри - незамінні співробітники в кожній лікарні. Це "чарівні палички" як для лікарів, так і для пацієнтів. Саме вони доглядають за пацієнтами після операцій, роблять різні маніпуляційні процедури та виконують всі призначення лікаря.

"Телеграф" склав добірку картинок і листівок російською та українською мовами з цими святами.

Також, 12 травня за народним календарем відзначається свято Дев'ять цілителів. "Телеграф" розповідає що можна, а що не можна робити в цей день.