З Днем сім'ї! Листівки та картинки зі святом українською

Щорічно 15 травня в світі відзначають День сім'ї, або Міжнародний день сім'ї.

Свято було засновано в 1993 році Генеральною Асамблеєю ООН, коли хотіли позначити роль сім'ї в житті суспільства, а також привернути увагу суспільства на численні проблеми всередині кожного сімейства.

Крім Міжнародного дня сім'ї, Україна відзначає своє національне свято, засноване в 2012 році. Відзначати його прийнято 8 липня.

Щорічно Міжнародний день сім'ї проходить під певною тематикою. Цього року свято присвячене впливу нових технологій на добробут сімей.

"Телеграф" зібрав в цьому матеріалі красиві вітальні листівки і картинки з Міжнародним днем сім'ї на українській мові:

Раніше "Телеграф" писав, що 15 травня відзначається народне свято - День Бориса і Гліба.