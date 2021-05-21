День ангела Івана 2021: привітання та листівки українською

21 травня в православному календарі - це день вшанування пам'яті апостола Іоанна Богослова. Свої іменини відзначають усі чоловіки на ім'я Іван.

Це ім'я має давньоєврейське коріння і означає "Бог милостивий" або "Милість Божа".

Івани дуже непередбачувані за своєю природою. Вони часто суперечать самі собі: можуть бути як добрими, так і жорстокими; ніжними, так і грубими.

У них завжди багато захоплень, хобі, і можуть виконати практичну будь-яку роботу.

Івани - щедрі особистості. Люблять вечірки і увагу.

"Телеграф" вітає всіх Іванів з їх Днем ангела і представляє добірку красивих вітальних листівок і картинок з іменинами 21 травня на українській мові: