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З Днем Миколая Чудотворця! Красиві привітання в листівках і картинках

З Днем Миколая Чудотворця! Красиві привітання в листівках і картинках
Оновлено 07:33 Сьогодні Телеграф

У православній церкві 22 травня відзначають день пам'яті Миколи Чудотворця. А в народі це свято називають день Ніколи Весняного або Ніколи Літнього.

Микола Чудотворець - один з найвідоміших святих. Святий вважається захисником моряків, дітей, мандрівників і закоханих пар. Він піклується і допомагає біднякам і нужденним. А також до Миколи звертаються з проханнями уберегти худобу та урожай.

22 травня мощі святителя Миколая були перенесені з Мир Лікійських до італійського міста Барі. Тому день святого Миколая відзначається двічі на рік (ще одне свято взимку - День святого Миколая 19 грудня).

"Телеграф" приготував підбірку красивих листівок російською та українською мовами для привітання своїх близьких і знайомих:

Раніше, "Телеграф" писав, що категорично не можна робити в день пам'яті святого Миколая Чудотворця.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 192

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Картинки, Привітання, Свято, Листівки, День Миколая Чудотворця.
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