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З Днем ангела, Таїсія! Щиросердечні вітання в листівках і картинках на українській мові

З Днем ангела, Таїсія! Щиросердечні вітання в листівках і картинках на українській мові
Оновлено 11:06 Сьогодні Телеграф

У неділю, 23 травня, згідно з церковним календарем, Таїсії святкують свої іменини.

У цей день православні шанують пам'ять християнської святої Таїсії Єгипетської, яка жила в 5 столітті. Таїсія народилася і виховувалася у заможній і благочестивій родині. Після смерті батьків дівчина віддала весь статок на благодійність, допомагаючи ченцям і стражденним.

У перекладі з давньогрецької, ім'я Таїсія означає "належить богині Ісіді", "родюча".

Дорослі Таїсії дуже самодостатні. Вони вміють постояти за себе і не дадуть себе в образу. Товариські, енергійні з хорошим почуттям гумору. Доля не завжди посміхається носительницям цього імені, але вони ніколи не падають духом.

Додамо, що іменини Таїсії за церковним календарем відзначаються в році три рази: 4 квітня, 23 травня та 21 жовтня (преподобна Таїсія Фіванська).

"Телеграф" підібрав гарні вітальні листівки і картинки з Днем ангела Таїсії на українській мові:

Також 23 травня своє професійне свято відзначають українські морські піхотинці.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 50

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Привітання, Листівки, Іменини.
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