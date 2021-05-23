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День морської піхоти в Україні 2021: листівки і картинки українською

День морської піхоти в Україні 2021: листівки і картинки українською
10:20 Сьогодні Телеграф Фото: facebook Морська піхота України

В Україні 23 травня відзначається День морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України.

День українських морських піхотинців заснований в 2014 році і спочатку святкувався 16 листопада, але це було до 2017 року. У 2018 році указом президента України Петра Порошенка від 23 травня 2018 №145/2018 День морської піхоти в Україні стали відзначати 23 травня.

Додамо, що саме 23 травня 1918 гетьман Павло Скоропадський почав формування бригади морської піхоти у складі трьох полків. У 1992 році перші підрозділи морської піхоти склали присягу на вірність українському народові.

Морські піхотинці захищають території базування ВМС, островів, портів, аеродромів та інших важливих об'єктів. З нагоди свята "Телеграф" зібрав красиві листівки і картинки зі святом українською мовою:

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У неділю, 23 травня, також відмічається народне свято - День Симона Зілота.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Привітання, Листівки, Свята, День морської піхоти.
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