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Неділя, 23.05.2021
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Який свято 23 травня: народні прикмети і заборони

Який свято 23 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У неділю, 23 травня, відзначається день пам'яті апостола Симона Зілота, або Кананіта (з арамейської мови, а Зілот із грецької в перекладі означає "ревнивець", тобто ревний послідовник Христа). Згідно з повір'ям, в цей день відбулися іменини Землі.

Жив Симон в I столітті в Кані Галілейській і був зведеним братом Ісуса від першого шлюбу святого Йосипа. Був рибалкою і зілотом. Згідно з переказами, він проповідував в Юдеї, Єгипті та Лівії. Симон прийняв мученицьку смерть на Чорноморському узбережжі Кавказу - був розп'ятий на хресті.

Святий Зілот був одним з дванадцяти апостолів.

День пам'яті святого в народному календарі збігся з більш древнім святом - Днем народження Матінки Сира-Земля. Вважається, що 23 травня Земля відзначається як "іменинниця", тому в цей день заборонено копати, орати.

Народні прикмети 23 травня

  • Дощ іде - літо буде непогожим.
  • Вранці бджоли дуже швидко і весело літають - прикмета до того, що буде сонячний день.
  • Дме вітер під час дощу - очікуй гарної погоди.
  • До вечора 23 травня не зникають купчасті хмари - чекай поліпшення погоди.
  • Народжені 23 травня набираються сил у землі. Такі люди зазвичай доживають до глибокої старості.

Що не можна робити 23 травня

  • У цей день заборонено турбувати землю.
  • Не рекомендується в цей день оновлювати свій гардероб - куплені речі довго не прослужать.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики прогнозують літом в Україні аномально спекотні дні.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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