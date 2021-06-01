З першим літнім днем 2021! Красиві картинки і привітання на 1 червня

На календарі 1 червня, а це значить, що настала довгоочікувана пора тепла і відпустки - літо. І хоч це свято неофіційний і окремого вихідного не передбачено, все одно все завжди чекають його з нетерпінням.

Літо - це пора тепла, сонця, соковитих фруктів і ягід, походів на пляж, пікніків і поїздок на дачу, і звичайно ж канікули у дітвори.

Не забудьте привітати своїх друзів і рідних з першим днем літа. Для цього "Телеграф" підготував для вас найкращі привітання, картинки і листівки, які прекрасно піднімуть настрій вашим близьким.