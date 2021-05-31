З Днем захисту дітей! Красиві листівки і картинки зі святом 1 червня

Щороку, в перший день літа 1 червня під багатьох країнах відзначається Міжнародний день захисту дітей.
День захисту дітей - одне з найстаріших міжнародних свят. Рішення про його проведення було прийнято в 1949 році на спеціальній сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. А1 червня 1950 року було проведено перше святкування.
Варто зазначити, що у свята є власний прапор. На зеленому тлі, навколо знаку Землі розміщені стилізовані фігурки - червоного, жовтого, синього, білого і чорного кольору, які символізують різноманітність і терпимість.
Це свято було засновано, щоб звернути увагу громадськості на проблеми молоді та дітей і нагадати про необхідність захищати права дитини.
"Телеграф" зібрав в цьому матеріалі красиві вітальні листівки і картинки з Міжнародним днем захисту дітей:
Також, "Телеграф" склав добірку красивих і яскравих привітань з прийдешнім літом.