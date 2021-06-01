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З Днем захисту дітей: красиві привітання та листівки українською

З Днем захисту дітей: красиві привітання та листівки українською
06:36 Сьогодні Телеграф

1 червня кожного року більш ніж в 30 країнах світу відзначається один з найбільш найстаріших міжнародних свят - Міжнародний день захисту дітей.

У листопаді 1949-го в Парижі відбулася спеціальна сесія Міжнародної демократичної федерації жінок, на якій і було прийнято рішення заснувати День захисту дітей з метою привернути увагу громадськості до дотримання прав дітей на свободу думки, освіти, захисту від насильства та права на життя.

У багатьох країнах 1 червня минає безліч масових, розважальних і культурних заходів для дітей.

З Днем захисту дітей! Красиві листівки і картинки зі святом 1 червня

"Телеграф" зібрав в цьому матеріалі красиві вітальні листівки та картинки з Міжнародним днем захисту дітей:

Також, "Телеграф" склав добірку красивих і яскравих привітань з першим днем літа.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 37

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Картинки, Привітання, Листівки.
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