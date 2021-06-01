З Днем захисту дітей: красиві привітання та листівки українською

1 червня кожного року більш ніж в 30 країнах світу відзначається один з найбільш найстаріших міжнародних свят - Міжнародний день захисту дітей.

У листопаді 1949-го в Парижі відбулася спеціальна сесія Міжнародної демократичної федерації жінок, на якій і було прийнято рішення заснувати День захисту дітей з метою привернути увагу громадськості до дотримання прав дітей на свободу думки, освіти, захисту від насильства та права на життя.

У багатьох країнах 1 червня минає безліч масових, розважальних і культурних заходів для дітей.

"Телеграф" зібрав в цьому матеріалі красиві вітальні листівки та картинки з Міжнародним днем захисту дітей:

Також, "Телеграф" склав добірку красивих і яскравих привітань з першим днем літа.