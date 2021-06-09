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З Днем друзів 2021! Прикольні листівки і картинки українською

З Днем друзів 2021! Прикольні листівки і картинки українською
Оновлено 07:53 Сьогодні Телеграф

У середу, 9 червня, у всьому світі відзначається свято - День друзів (International Friends Day). Це свято є неофіційним, але з кожним роком він стає все популярнішим.

Про те, хто ініціював цю дату, і чому саме 9-го червня Міжнародний день друзів вирішили святкувати - ніхто не знає.

У цей день важливо показати людям у своєму житті, що ви любите їх і дбаєте про них, особливо своїм друзям, які провели так багато часу окремо один від одного протягом минулого року.

Сьогодні ви можете провести день з друзями, займаючись тим, чим ви і вони любите займатися разом. Ви завжди можете подивитися фільми про дружбу - перевага цього заняття в тому, що вам не обов'язково перебувати в одній кімнаті, якщо ви не можете зустрітися особисто. Інші ідеї включають в себе такі речі, як відправка їм позитивних листівок, можливість зателефонувати їм і надолужити згаяне або навіть просто опублікувати картинку в соціальних мережах, щоб вони знали, що ви їх любите.

На честь цієї події "Телеграф" вирішив зібрати кращі листівки і картинки зі святом:

Нагадаємо, що також 9 червня відзначається народне свято - Федорин день.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 84

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Привітання, Листівки, Свята, День Друзів, Міжнародний день друзів.
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