Яке свято 9 червня: народні прикмети і заборони

У середу, 9 червня, вшановується пам'ять мучениці Феодори Олександрійської, діви.
Феодора жила в III-IV століттях в місті Олександрії. Під час переслідувань християн (Велике гоніння) молода дівчина, яка вірила в Бога, була заарештована. Її привели до правителя міста Євстратію на суд. Дівчина відмовила язичнику здійснити обряд жертвопринесення і була обезголовлена. Це сталося в 304 році. Разом з нею постраждав і воїн Дідім, який її захищав.
Також цей день зветься "Домовиця". Вірили, що саме сьогодні домовик забирається під віник, тому категорично заборонялося замітати хату, щоб не вимести його разом зі сміттям. Як відомо, без домового будинок довго не простоїть.
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