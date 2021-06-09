Яке свято 9 червня: народні прикмети і заборони

У середу, 9 червня, вшановується пам'ять мучениці Феодори Олександрійської, діви.

Феодора жила в III-IV століттях в місті Олександрії. Під час переслідувань християн (Велике гоніння) молода дівчина, яка вірила в Бога, була заарештована. Її привели до правителя міста Євстратію на суд. Дівчина відмовила язичнику здійснити обряд жертвопринесення і була обезголовлена. Це сталося в 304 році. Разом з нею постраждав і воїн Дідім, який її захищав.

Також цей день зветься "Домовиця". Вірили, що саме сьогодні домовик забирається під віник, тому категорично заборонялося замітати хату, щоб не вимести його разом зі сміттям. Як відомо, без домового будинок довго не простоїть.

Народні прикмети 9 червня

На сході сонця дуже душно - буде дощ найближчим часом.

Нічна роса довго не випаровується - до грози.

Дятел голосно стукає в погожий день, значить буде дощ.

Народжені 9 червня надзвичайно чутливі і вразливі, легко ранимі. Носити їм слід малахіт.

Що не можна робити 9 червня

Якщо в цей день прибратися в будинку, то можна щастя своє з хати вимести.

Небажано доїдати або допивати за своїми дітьми - виростуть слабохарактерними.

Удачі на новому місці не буде, якщо зважитеся в цей день переїхати, змінити місце роботи.

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