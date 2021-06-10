З Вознесінням Господнім! Красиві листівки і привітання зі святом

На 40 день після Великодня православна церква відзначає одне з найбільших свят - Вознесіння Господнє. У 2021 році свято випало на 10 червня.

Суть свята можна зрозуміти з його назви - це піднесення на Небо Ісуса Христа, після того, як він провів зі своїми учнями 40 днів на землі після свого воскресіння. По закінченню цих днів, Спаситель зібрав апостолів на горі Елеон, благословив їх і вознісся на небо.

Вважається, що кожна молитва, вимовлена в цей день, буде почута.

Також в цей день потрібно тихо і без зайвої скорботи згадати померлих рідних.

"Телеграф" зібрав добірку красивих листівок, які ви можете відправити всім своїм друзям, близьким і рідним:

Раніше, "Телеграф" писав, що можна і не можна робити 10 червня в день Вознесіння Господнього.