З Трійцею! Красиві листівки і короткі вітання зі святом

На 50 день після Великодня православна церква відзначає один з найбільших дванадесятих празників - Трійцю або Зелені свята. У 2021 році Свята Трійця припадає на 20 червня.

Трійця символізує розквіт природи та початок нового життя, а також прихід справжнього літа. У храмах в цей день правлять божественні літургії та здійснюють вечірню.

За біблійними переказами, цього дня до апостолів у вигляді язиків вогню з'явився Святий Дух, після чого вони заговорили на всіх мовах світу та отримали здатність зцілювати та пророкувати.

"Телеграф" приготував підбірку красивих листівок російською та українською мовами для привітання своїх близьких і знайомих:

Раніше, "Телеграф" писав, яке значення у цього свята і що категорично заборонено робити на Трійцю.