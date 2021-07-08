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Четвер, 08.07.2021
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З Днем сім'ї! Красиві привітання в картинках і листівках

З Днем сім'ї! Красиві привітання в картинках і листівках
Оновлено 07:41 Сьогодні Телеграф

Щороку 8 липня, в день пам'яті подружжя Петра і Февронії, відзначається зворушливий сімейне свято - День сім'ї. Варто відзначити, що в Україні це свято відзначається двічі: ще раз Міжнародний день сім'ї святкують 15 травня.

День сім'ї в Україні 8 липня почали відзначати тільки з 2012 року.

Цей теплий і сімейне свято покликаний звернути увагу кожного на проблеми сімей і зміцнити сімейні цінності. До свята влаштовують різні конференції, круглі столи, дискусії, форуми, культурно-масові, розважальні заходи.

Не забудьте привітати своїх найближчих з цим теплим і ніжним святом. А Вам на допомогу "Телеграф" склав добірку картинок і листівок російською та українською мовами з цим святом.

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

Поздравление с Днем семьи

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 69

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Картинки, Привітання, Свято, Листівки, День родини.
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