З Днем сім'ї! Красиві привітання в картинках і листівках

Щороку 8 липня, в день пам'яті подружжя Петра і Февронії, відзначається зворушливий сімейне свято - День сім'ї. Варто відзначити, що в Україні це свято відзначається двічі: ще раз Міжнародний день сім'ї святкують 15 травня.

День сім'ї в Україні 8 липня почали відзначати тільки з 2012 року.

Цей теплий і сімейне свято покликаний звернути увагу кожного на проблеми сімей і зміцнити сімейні цінності. До свята влаштовують різні конференції, круглі столи, дискусії, форуми, культурно-масові, розважальні заходи.

Не забудьте привітати своїх найближчих з цим теплим і ніжним святом. А Вам на допомогу "Телеграф" склав добірку картинок і листівок російською та українською мовами з цим святом.