З Днем ангела, Анатолій! Листівки та картинки російською та українською

16 липня церква вшановує пам'ять святителя Анатолія, патріарха Константинопольського, а це значить, що всі чоловіки, яких назвали цим ім'ям, відзначають день ангела.

Ім'я Анатолій має дві версії походження: перша - так називали жителів Анатолії, східній частині Стародавньої Греції, а друга, що ім'я походить від стародавнього Анатоліос і означає "східний", "світанок", "схід сонця".

Анатолій - чоловік допитливий, товариський, балакучий і працездатний. Він знає, як поводитися в будь-якому суспільстві, дуже контактний і користується авторитетом. У шлюбі Анатолій поступливий і завжди допомагає дружині у домашніх справах. Також, Анатолії - відмінні батьки, добрі та чуйні.

"Телеграф" приготував підбірку красивих листівок російською та українською мовами для привітання своїх близьких і знайомих Анатолій:

Також, на 16 липня в православної церкви припадає Маків день. "Телеграф" підготував для вас список заборон на цей день.