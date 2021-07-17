З Днем ангела, Тетяна! Красиві привітання в листівках і картинках

17 липня церква вшановує пам'ять новомучениці Татіани Романової, яка була зарахована до лику святих у 2000 році. А це значить, що всі дівчата, яких назвали цим ім'ям, відзначають свої іменини.

Ім'я Тетяна має дві теорії походження: воно походить від давньогрецького слова "Тату" і означає "засновниця", "упорядниця", або ж це похідне від імені сабінського царя Тита Татия, що означає "миротворець".

Тетяни - особистості з дуже сильним і емоційним характером. Попри те, що на вигляд Тані практичні і самодостатні, іноді навіть владні, вони дуже романтичні і чуттєві. Прямолінійні, цілеспрямовані і завжди доводять розпочату справу до кінця.

"Телеграф" приготував підбірку красивих листівок російською та українською мовами для привітання своїх близьких і знайомих Тань:

Також, на 17 липня в православної церкви припадає Андрєєв день. "Телеграф" підготував для вас список заборон на цей день.