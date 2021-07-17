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Яке свято 17 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 17 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У суботу, 17 липня, відзначається день пам'яті святого Андрія Боголюбського.

Андрій Боголюбський був великим князем, якому вдалося посприяти поширенню християнської віри. Він є творцем більше 30 храмів, а також саме він заснував православне свято Покрови Богородиці, Спас.

Похований святий у Володимирі (Росія) - його мощі були перенесені в срібну раку.

Андрій Боголюбський

День 17 липня в народі прозвали Наливою, оскільки до цього часу на полях виростали озимі культури. Люди помічали: "Озимі в наливах дійшли".

Зазвичай в день 17 липня йшли досить сильні дощі. Саме "андріївський" дощ був дуже бажаним, адже він допомагав з хорошим урожаєм в майбутньому.

Народні прикмети 17 липня

  • Багато ос - прикмета, яка означає, що взимку буде достатньо холодно.
  • З'явилось 17 липня жовте листя на деревах - буде рання осінь.
  • Яка погода на Андрія - такою вона буде і на Калинника (11 серпня).
  • Народженим 17 липня буде супроводжувати удача. Носити їм слід цитрин.

Що не можна робити 17 липня

  • День вважається небезпечним, тому не варто робити нічого нового.
  • Брати в борг, а також віддавати борги в цей день - до фінансових труднощів.
  • Вирушати в дорогу, торгувати і планувати відпочинок в цей день небажано, але якщо немає іншого виходу, то краще це робити в другій половині дня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спека по всій території України спаде не раніше 20 липня.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 212

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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