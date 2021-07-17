Яке свято 17 липня: народні прикмети і заборони

У суботу, 17 липня, відзначається день пам'яті святого Андрія Боголюбського.
Андрій Боголюбський був великим князем, якому вдалося посприяти поширенню християнської віри. Він є творцем більше 30 храмів, а також саме він заснував православне свято Покрови Богородиці, Спас.
Похований святий у Володимирі (Росія) - його мощі були перенесені в срібну раку.
День 17 липня в народі прозвали Наливою, оскільки до цього часу на полях виростали озимі культури. Люди помічали: "Озимі в наливах дійшли".
Зазвичай в день 17 липня йшли досить сильні дощі. Саме "андріївський" дощ був дуже бажаним, адже він допомагав з хорошим урожаєм в майбутньому.
Народні прикмети 17 липня
Що не можна робити 17 липня
Раніше "Телеграф" повідомляв, що спека по всій території України спаде не раніше 20 липня.