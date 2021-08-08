День будівельника: листівки і привітання українською

День будівельника в Україні відзначається щорічно у другу неділю серпня. У 2021 році ця подія випадає на 8 число.

Вперше професійне свято працівників будівельних галузей відзначалось в СРСР 12 серпня 1956 року указом Президії Верховної Ради СРСР "Про встановлення щорічного свята "Дня будівельника"" (на другу неділю серпня) від 6 вересня 1955 року.

Свято встановлене в Україні Указом Президента Леонідом Кравчуком в 1993 році "... на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України".

День будівельника в 2021 році святкують всі, хто так чи інакше причетний до будівництва - будівельники, каменярі і теслі, архітектори і проектувальники, в загальному, всі працівники будівельної галузі та її ветерани.

Привітання до Дня будівельника для близьких і колег - в добірці "Телеграфа".

Джерело: zoloti.com.ua

Джерело: zoloti.com.ua

Джерело: zoloti.com.ua

Джерело: zoloti.com.ua

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.