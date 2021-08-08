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День будівельника: листівки і привітання українською

День будівельника: листівки і привітання українською
05:17 Сьогодні Телеграф Фото:

День будівельника в Україні відзначається щорічно у другу неділю серпня. У 2021 році ця подія випадає на 8 число.

Вперше професійне свято працівників будівельних галузей відзначалось в СРСР 12 серпня 1956 року указом Президії Верховної Ради СРСР "Про встановлення щорічного свята "Дня будівельника"" (на другу неділю серпня) від 6 вересня 1955 року.

Свято встановлене в Україні Указом Президента Леонідом Кравчуком в 1993 році "... на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України".

День будівельника в 2021 році святкують всі, хто так чи інакше причетний до будівництва - будівельники, каменярі і теслі, архітектори і проектувальники, в загальному, всі працівники будівельної галузі та її ветерани.

Привітання до Дня будівельника для близьких і колег - в добірці "Телеграфа".

День будівельника в Україні 2021

Джерело: zoloti.com.ua

День будівельника в Україні 2021

Джерело: zoloti.com.ua

День будівельника в Україні 2021

Джерело: zoloti.com.ua

День будівельника в Україні 2021

Джерело: zoloti.com.ua

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 18

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Привітання, Листівки, Свята, День будівельника.
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