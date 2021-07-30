У серпні українці відзначатимуть День незалежності: календар свят на останній місяць літа (інфографіка)

У серпні українці отримають вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Додатковий вікенд традиційно заплановано з нагоди Дня незалежності України. Загальна кількість календарних днів у місяці - 31.

Згідно з календарем, в останній місяць літа ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні субота-неділя і державні та релігійні свята.

Також буде додатковий вихідний з нагоди Дня незалежності України - 24 серпня. Напередодні, 23 серпня, буде скорочений робочий день. Але цей день доведеться відпрацювати в суботу, 28 серпня.

"Телеграф" представляє календар свят на серпень 2021 року:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 серпня молоді українці будуть офіційно відзначати День молоді.