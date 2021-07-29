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Зеленський установив нове свято в Україні: що будемо відзначати 12 серпня

Зеленський установив нове свято в Україні: що будемо відзначати 12 серпня
Оновлено 16:56 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Президент Володимир Зеленський 28 липня підписав указ про святкування в Україні Дня молоді 12 серпня, який вже давно відзначається у Європі в цей день.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Глава держави підписав указ № 333/2021, який почне діяти з 1 січня 2022 року.

В Офісі президента кажуть, що таке рішення прийняли "з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції в європейську спільноту, затвердження цінностей демократії і свободи, а також з огляду на ініціативу молодіжних організацій і рухів".

Після затвердження нового указу, попередній від 22 червня 1994 року № 323 «Про День молоді», згідно з яким це свято відзначалося в нашій країні щорічно в останню неділю червня, втрачає силу і більше не діє.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 липня Володимир Зеленський затвердив нове положення про радника президента України.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 62

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Володимир Зеленський, 12 серпня, День молоді, Новий указ.
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