Зеленський установив нове свято в Україні: що будемо відзначати 12 серпня

Президент Володимир Зеленський 28 липня підписав указ про святкування в Україні Дня молоді 12 серпня, який вже давно відзначається у Європі в цей день.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Глава держави підписав указ № 333/2021, який почне діяти з 1 січня 2022 року.

В Офісі президента кажуть, що таке рішення прийняли "з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції в європейську спільноту, затвердження цінностей демократії і свободи, а також з огляду на ініціативу молодіжних організацій і рухів".

Після затвердження нового указу, попередній від 22 червня 1994 року № 323 «Про День молоді», згідно з яким це свято відзначалося в нашій країні щорічно в останню неділю червня, втрачає силу і більше не діє.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 липня Володимир Зеленський затвердив нове положення про радника президента України.