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Зеленский заменил указ Порошенко о президентских советниках: что изменилось

Зеленский заменил указ Порошенко о президентских советниках: что изменилось
17:10 Сегодня Телеграф Економическая правда

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 26 июля утвердил новое положение о советнике и признал предыдущий указ от 12 ноября 2014 года недействительным. Новый указ №309/2021 вступает в действие с дня его публикации.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В общем, новое положение о советнике президента не имеет существенных отличий от предыдущего указа 2014 года, подписанного Петром Порошенко. Изменилось только то, что из нового положения исчезла норма о том, что постоянные советники являются государственными служащими.

В указе Владимира Зеленского идется о том, что советник президента Украины назначается на должность и освобождается от нее президентом страны и подчиняется непосредственно ему.

Также советник может быть уволен в трех случаях: по собственному желанию, по указу правителя державы и по истечению строка правления президента.

Что касается обязательств, советник анализирует политические, социально-экономические и другие процессы, происходящие в Украине и за ее пределами.

Также советник президента Украины осуществляет мониторинг информационного пространства Украины, готовит предложения по обеспечению соблюдения прав граждан в информационной сфере и свободы деятельности средств массовой информации.

Советник президента также осуществляет анализ нормативно-правовых актов, подает в установленном порядке предложения по их усовершенствованию.

Также советник занимается подготовкой проектов актов президента Украины и рассматривает законы, которые Верховная Рада отправляет президенту на подпись.

Кроме того, он занимается подготовкой материалов к пресс-конференциям, выступлениям, встречам и поездкам Президента Украины.

В общем, исполняет много функций в помощь президенту государства.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что американский президент Джордж Байден назначил встречу с Владимиром Зеленским на 30 августа - почему Белый дом перенес визит украинского правителя.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Советник Президента, Владимир Зеленский, Указ о советнике, Новое положение президента.
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