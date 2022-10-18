Нові літаки скінчилися? Окупанти повертають до ладу літаки 40-річної давності

Окупанти визнали, що сучасні літаки у них закінчуються

Незабаром на передовий окупанти можуть застосувати ще один літак, який раніше там не застосовувався з російської сторони. Йдеться про винищувача МіГ-29, який у ВС Росії налічується не менше 170 одиниць, а з урахуванням ВПС Білорусі може сягати 200.

Як повідомляє MilitaryAviation In Ua, росія знімає зі зберігання старі винищувачі МіГ-29, зокрема вони були переведені з аеродрому Міллерово в Ростовській області, де вони були на заощадженні.

Винищувач МіГ-29 відноситься до так званого четвертого покоління, тобто поступається російським літакам таким як Су-57, вже збитим у небі над Україною, і почав використовуватися ВПС ще СРСР 1983 року.

Літак створювався для боротьби з аналогічними американськими винищувачами, перш за все F-15 і F-16 і вважався в момент свого створення грізною бойовою машиною і з того часу неодноразово модернізувався.

Так, Міг-29 має максимальну швидкість до 2450 км/год з дальністю понад 2000 км, щоправда, при додаткових баках, можливість перебувати в повітрі до 2,5 годин і підніматися на висоту 18 000 метрів.

Залежно від необхідності літак може нести до 6 ракет класу "повітря-повітря" або бомби загальною вагою 2180 кг, бортовий радар дозволяє засікати близько 10 цілей на відстані 50-70 км.

При цьому МіГ-29 неодноразово стикався в повітряному бою з американським F-16 в Іраку та Югославії, і всі бої завершилися на користь літаків США, що говорить про його практичну перевагу. Ця інформація особливо важлива для ВПС України, оскільки влітку з’явилася інформація про переговори зі США щодо отримання Україною винищувачів F-15 та F-16.

Втім, недооцінювати Міг-29 теж нерозумно, так у травні український пілот цим літаком зміг збити в небі Херсонщини російський Су-35, що відноситься до покоління "4+++" і трохи не дотягував до найновішого Су-57 окупантів.

Хоча ВПС України поки що так і не отримали F-15 та F-16, вони з успіхом використовують зброю, якою озброєні останні — протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM.