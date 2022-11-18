Був антикваріат, тепер на фронті, адже іншого немає – окупантам видали захист 40-річної давності

Окупанти захищатимуть себе застарілою бронею

Втрати, завдані окупантам ЗСУ, змушують росіян застосовувати зброю, місце якій давно вже в музеї. Тим не менш, деякі його зразки виявляються на передовій через відсутність альтернативи.

Як повідомляє ТГ-канал СтратКом ЗСУ, окупанти скаржаться, що пілотам армійської авіації видали бронежилети 70-х років замість найсучасніших бронежилетів "Вулкан-ВКС".

Чим поганий БП-1, крім віку?

Як видно з назви, бронежилет БЖ-1 був однією з перших моделей бронезахисту саме для оснащення нею пілотів літаків та гелікоптерів і йому притаманні всі плюси та мінуси цього.

Так, для кращого захисту тіла пілота БЖ-1 оснащений титановими пластинами, що робить його надійнішим, але в той же час набагато важчим – у повній комплектації такий жилет може важити до 10 кг.

При цьому згадуваний бронежилет "Вулкан-ВКС" важить утричі менше — трохи більше 3 кг і крім захисту від уламків, як основного вражаючого елемента, має ще й підвищені вогнестійкі здібності.

Але вибору пілотів окупантів просто немає, там прямо пишуть, що "броні немає взагалі, ні за які гроші, плитники є, плит (броньових – ред.) немає".

Після Афганської війни СРСР БЖ-1 став дуже популярним у колекціонерів та кінематографістів, наприклад, саме його носили на собі актори у радянському фільмі "Афганський злам".

З початком агресії Росії бронежилети опинилися у продажу на різних електронних аукціонах, але навіть у російському сегменті покупців на нього немає, оскільки всі намагаються знайти більш зручні і сучасні моделі. Наприклад, виставлений на аукціон за 10 000 рос. руб (6100 гривень — ред.) Так і не знайшов собі покупця за місяць.

В Україні виставлений на продаж лише за 2000 гривень БЖ-1 з початком агресії Росії просто подарували.

Ситуація зі зброєю в Росії настільки погана, що для обстрілу Києва 17 листопада використовувалися ракети з порожньою болванкою, оскільки ракета Х-55 була вилучена з ядерного арсеналу, тобто ракет у окупантів залишається дедалі менше.