Гучна назва, слабка машина: в Україні помічені російські Термінатори

Чергова російська "суперзброя" засвітилася на Луганщині

Через тяжку ситуацію на Луганщині окупанти були змушені кидати туди свої резерви. Крім особового складу повітряно-десантних військ, там з’являється і найсучасніша техніка, що залишилася ще в Росії.

Так, як повідомляє Телеграм-канал СтратКом ЗСУ, на трасі Сватово-Кременна було помічено російську техніку у вигляді бойової машини підтримки танків (БМПТ) "Термінатор".

Техніка призначена для знищення небезпечних для танків ворожих цілей, насамперед піхоти, озброєної протитанковою зброєю, яку танкісти бачать досить погано. Також можливе ураження легкої бронетехніки та укріплень противника.

І не танк, і не БПМ

З моменту свого створення на початку 2000-х років і прийняття на озброєння російської армії в 2011 році, "Термінатор" заслужив на неоднозначні оцінки. З одного боку, створений на базі танка Т-72 вагою 48 тонн, він досить добре захищений, з іншого боку, озброєння значно ослаблене в порівнянні з танком.

Так, БМПТ має два 30-мм гармати, також 2 гранатомети АГС-17, протитанкові ракети і кулемет.

Подібне озброєння є відверто слабким для машини такого класу, хоча може і дозволити, на думку розробників, протистояти як техніці, так і живій силі, але тільки теоретично, адже:

- потужні 30-мм гармати дійсно становлять величезну небезпеку для піхоти ворога, але якщо в останньої будуть протитанкові ракети з дальністю до 5 км, знаряддя "Термінатора" з дальністю в 4 км можуть виявитися безсилими, хіба що екіпаж вирішить застосувати проти піхоти власні ПТУР що проти піхоти малоефективно;

- проти скажімо танків, 30-мм гармати БМПТ навпаки, будуть неефективними, але може допомогти ПТУР, який дає перевагу проти танкової гармати, але може бути і на озброєнні танка.

Тим часом ЗСУ продовжують насичуватися артилерією від західних партнерів.