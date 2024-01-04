"Заряджаємо павербанки, готуємо теплі речі та перевіряємо електросистеми в будинку": експерт попередив, коли чекати на блекаут

Морози можуть спровокувати аварійні відключення світла

Нещодавній масований ракетний удар по Києву столична влада назвала частиною стратегії РФ влаштувати українцям блекаут. Але навіть без обстрілу громадяни зможуть відчути на собі аварійні відключення через брак електроенергії вже після 6-7 січня.

Про це пише у своєму Telegram-каналі експерт з енергетики та засновник ГО "Союз споживачів комунальних послуг України" Олег Попенко. На дефіцит електроенергії він очікує через майбутнє падіння середньої температури в Україні до мінус 10-15 градусів, а можливо навіть -20 °С.

"Низькі температури будуть триматися досить довго, 7-10 днів. Це і буде одним із головних випробувань (попереду ще як мінімум лютий та березень) цього опалювального періоду та перевірка того, як ми готові до нього", — пояснює експерт.

Раніше Олег Попенко заявив "Телеграфу", що падіння середньодобової температури в Україні на мінус 8-10 градусів загрожує зростанням споживання електроенергії та її дефіцитом, що може призвести до аварійних відключень. Причому це фактично неминуче, якщо морози триватимуть тиждень і більше.

"Особливості нашої енергосистеми полягають у тому, що при температурах нижче за мінус 8-10 градусів, ми змушені будемо спалювати палива на 20-30% більше, ніж за мінус 5-7. Інша проблема — технічний стан нашої генерації, за якої за грудень 8-10 блоків теплової генерації виходили в капітальний, поточний чи аварійний ремонт. І чи витримають блоки роботу у складному режимі 7-10 днів не факт, адже покривати пікові навантаження у нас практично нема чим, крім імпорту", — пише Олег Попенко.

Як стверджує експерт, у грудні Україна 11 днів брала аварійну допомогу з Європи у вигляді додаткових обсягів електроенергії, але січневі морози будуть і в Європі, і чи матиме вони профіцит електроенергії в цей же час — велике питання.

Також експерт закликає враховувати обстріли енергетичної інфраструктури, які почастішали, і впевнений, що на Україну чекають дуже непрості тижні, до яких усі мають бути максимально готовими.

"Заряджаємо павербанки, готуємо теплі речі, перевіряємо електричні системи в будинку, готуємо генератори, заправляємо їх", — резюмує Олег Попенко.

Зауважимо, що у НАК "Укренерго" поспішили заспокоїти українців, наголосивши, що дефіциту електроенергії немає, але закликали споживати її економно.

У зв’язку з цим корисно знати, які способи існують для того, щоб зарядити мобільний телефон під час блекауту.