Блекаут неминучий? Експерт назвав температуру, за якої українцям загрожують аварійні відключення світла

Декілька днів морозу з досить низькою температурою і блекаут неминучий

Держкомпанія "Укренерго" попередила громадян про проблеми в енергетичній сфері країни та закликала економити електроенергію. Причиною цього в компанії назвали зниження середньодобової температури до -4 °С.

Як пояснив "Телеграфу" експерт з енергетики та засновник ГО "Союз споживачів комунальних послуг України" Олег Попенко, зараз енергосфера відчуває на собі низку факторів. Серед них – технічний, військовий та фінансовий.

Так, внаслідок бойових дій, ракетних ударів та нальотів "Шахедів" багато об’єктів енергоструктури було пошкоджено, інші вимагають капітального ремонту, треті – поточного. У фінансовому сенсі йдеться про заборгованість учасників енергоринку один перед одним і перед державою, і держави – перед учасниками ринку, на суму близько 200 млрд грн. У військовому сенсі українська енергосистема страждає від обстрілів, частина виробничих та транспортних потужностей захоплена. Слід також додати й проблеми із сировиною – вугіллям та природним газом для виробництва електроенергії.

Але найбільш небезпечним для енергогенерації експерт, як і "Укренерго" вважає падіння середньодобової температури в Україні, що змусить споживачів більше користуватися електроприладами для обігріву.

"Подібна ситуація у нас була в серпні, коли ми протягом 11 днів брали аварійну допомогу (купували електроенергію за кордоном для компенсації рівня споживання), тоді всі масово користувалися кондиціонерами. Тепер ми вже беремо аварійну допомогу в інших країнах при температурі всього 0... -2 °С, що ж буде, коли показники впадуть ще сильніше?", — каже експерт.

За словами Олега Попенка, при падінні середньодобової температури до -8...-10 °С, споживання електроенергії зросте приблизно на 20% і нам загрожуватимуть аварійні відключення.

"При температурі 0...-2 градуси ми ще можемо знайти вільні обсяги електроенергії в Європі, щоб компенсувати дефіцит і уникнути аварії, але замістити 20% обсягу буде вже неможливо. Таких вільних обсягів для імпорту ми просто не знайдемо", — констатує Олег Попенко. .

Водночас експерт наголосив, що одного або двох днів з такою середньодобовою температурою не вистачить для серйозного стрибка споживання, і на це потрібно трохи більше часу.

Зазначимо, що про проблеми з дефіцитом електроенергії енергетики заговорили у 20-х числах листопада.