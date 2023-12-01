Блэкаут неминуем? Эксперт назвал температуру, при которой украинцам грозят аварийные отключения света

Несколько дней мороза с достаточно низкой температурой и блэкаут неминуем

Госкомпания "Укрэнерго" предупредила граждан о проблемах в энергетической сфере страны и призвала экономить электроэнергию. Причиной тому в компании назвали снижение среднесуточной температуры до -4 °С.

Как объяснил "Телеграфу" эксперт по энергетике и учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко, в настоящий момент энергосфера ощущает на себе ряд факторов. В их числе – технический, военный и финансовый.

Так, вследствие боевых действий, ракетных ударов и налетов "Шахедов" многие объекты энергоструктуры были повреждены, другие требуют капитального ремонта, третьи – текущего. В финансовом смысле речь идет о задолженности участников энергорынка друг перед другом и перед государством, и государства – перед участниками рынка, всего на сумму около 200 млрд грн. В военном смысле украинская энергосистема страдает от обстрелов, часть производственных и транспортных мощностей захвачены. Следует также добавить и проблемы с сырьем – углем и природным газом для производства электроэнергии.

Но наиболее опасным для энергогенерации эксперт, как и "Укрэнерго", считает падение среднесуточной температуры в Украине, что вынудит потребителей больше пользоваться электроприборами для обогрева.

"Схожая ситуация у нас была в августе, когда мы на протяжении 11 дней брали аварийную помощь (покупали электроэнергию за границей для компенсации уровня потребления), тогда все массово пользовались кондиционерами. Теперь мы уже берем аварийную помощь в других странах при температуре всего в 0…-2 °С, что же будет, когда показатели упадут еще сильнее?", — говорит эксперт.

По словам Олега Попенко, при падении среднесуточной температуры до -8…-10 °С, потребление электроэнергии вырастет примерно на 20% и нам будут грозить аварийные отключения.

"При температуре в 0…-2 градуса мы еще можем найти свободные объемы электроэнергии в Европе, чтобы компенсировать дефицит и избежать аварии, но заместить 20% объема будет уже невозможно. Таких свободных объемов для импорта мы просто не найдем", — констатирует Олег Попенко.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что одного или двух дней с такой среднесуточной температурой не хватит для серьезного скачка потребления, и на это потребуется несколько больше времени.

Отметим, что о проблемах с дефицитом электроэнергии энергетики заговорили в 20-х числах ноября.