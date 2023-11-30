Энергосистема может быть перегружена: Укрэнерго сделало тревожное предупреждение

Украинцев призвали экономить свет

В четверг, 30 ноября, в вечерние часы с 16.00 до 18.00 в энергосистеме Украины может образоваться дефицит электроэнергии. Однако применение графиков отключений не прогнозируется.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". Там отметили, что 30 ноября прогнозируемая среднесуточная температура значительно ниже (-4 °C), чем 29 ноября, что может вызвать увеличение потребления электроэнергии.

Также в компании подчеркнули, что на этот показатель влияет одновременное подключение тысяч потребителей, которые были обесточены из-за непогоды. В этот момент энергосистема испытывает перегрузку. Поэтому в "Укрэнерго" призвали украинцев в течение дня и до 18:00 потреблять электроэнергию бережливо.

Кроме того, сообщается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" вернули в работу все магистральные высоковольтные линии классом напряжения 330 кВ в южном регионе, поврежденные из-за непогоды. Надежность питания региона полностью восстановлена.

Облэнерго продолжают заживлять потребителей. Самая сложная ситуация остается в Одесской области. Ненастье добавило отключений в Сумской области. Всего из-за непогоды на утро обесточен 191 населенный пункт в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Сумской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 442 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ночью артиллерийскими обстрелами была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены.

В то же время в работу включился блок на одной из тепловых электростанций. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Солнечная погода способствует производству большего объема электроэнергии солнечными электростанциями. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Кроме того, импорт электроэнергии сегодня осуществляется преимущественно в ночные и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 690 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 275 МВт. С 28 ноября техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову выросла до 1700 МВт.

Напомним, 29 ноября в украинской энергосистеме возник дефицит. Прыжок потребления произошел после того, как к сети одновременно подключили тысячи потребителей из разных городов, пострадавших из-за непогоды.