Все зависит от погоды: при какой температуре украинцам вернут отключения света

Украинцы могут исправить ситуацию без особых усилий

В Украине возможна серьезная нехватка электроэнергии, особенно в пиковые часы потребления. Как следствие, могут вернуться отключения света. Это произойдет в том случае, если температура воздуха опустится ниже 8 градусов мороза.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Медиацентр Украина. По его прогнозам, дефицит энергетики нечем будет перекрывать.

"К сожалению, европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинской. Поэтому в какой-то момент придет время, когда придется ограничивать потребление в пиковые часы. То есть между 8 и 10 утра или 17 и 20–21 вечера", — пояснил Александр Харченко.

Избежать отключений света можно, но при условии, что украинцы будут экономить потребление электроэнергии. Для этого стоит отключать бойлеры, стиральные машинки, утюги и прочие электрозатратные приборы. Если этого не произойдет, то будут введены графики отключений света.

"В Украине около миллиона квартир, многоквартирных домов, и если по каждой квартире сэкономят 3-4 кВт, это уже очень заметный результат для энергосистемы. А включить электрочайник – это 2 кВт, отключить бойлер – это не менее 1,5 кВт. Поэтому если украинцы будут действительно экономить, возможно, мы сможем обойтись без отключений", — сказал эксперт.

Харченко добавил, что отключать свет в случае дефицита электроэнергии могут на 2–3 часа по заранее согласованному графику. Также, по его словам, на ремонт отправили всевозможных крупных потребителей света, а всех остальных призвали ограничить потребление электроэнергии по максимуму. Но этого пока что недостаточно и Украина близка к той грани, когда могут начать ограничивать потребителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пока что в Украине не планируется отключений света. Вместе с тем ситуация может кардинально измениться в любой момент.