В одном из районов Киева пропал свет: что известно и когда собираются включить

Без света остаются десятки абонентов

Во вторник, 28 ноября, в Святошинском районе Киева в части домов снезапно пропало освещение. По предварительным данным, на одной из подстанций произошла локальная авария.

Об этом сообщил ряд киевских Телеграм-каналов. Специалисты уже выехали на место происшествия и приступили к ликвидации неполадок.

Известно, что одновременно в 18 домах, расположенных в Святошинском районе столицы, пропал свет. Всех абонентов, которые остались без электроэнергии переподключат по резервной схеме.

Специалисты уже работают на месте происшествия — они занимаются ремонтом оборудования и устраняют последствия локальной аварии.

До 19:00 энергетики обещают переподключить потребителей по резервной схеме, чтобы в домах появился свет.

Святошинский район столицы частично остался без света

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве объявили штормовое предупреждение. В большинстве областей ожидается осложнение погодных условий — снег, налипание мокрого снега и дожди.

Автовладельцам настоятельно рекомендуют без необходимости не выезжать на улицы города, а также не парковать авто на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Жителей и гостей столицы просят быть аккуратными и осмотрительными.