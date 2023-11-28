Мокрый снег, дождь и гололед: в Киеве объявили штормовое предупреждение
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Все службы будут работать в усиленном режиме
Синоптики предупреждают о том, что в среду, 29 ноября, на Киев и область вновь обрушится непогода — ожидается мощный ветер и обильные осадки. Ухудшение погодных условий приведет к возникновению гололедицы на дорогах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Кроме этого об опасности предупреждают и украинские синоптики.
Так, на среду, 29 ноября, в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение — уровень опасности I (желтый). Ночью и утром ожидаются значительные осадки — мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, а также на дорогах гололедица.
Стоит отметить, что порывы ветра будут достигать местами скорости около 20 метров в секунду.
Кроме этого синоптик Наталка Диденко сообщила о том, что в среду, 29 ноября, всю Украину накроет мощный южный циклон Oliver. В большинстве областей ожидается осложнение погодных условий — снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди.
Ветер в Киеве с юго-восточного перейдет на западный — ожидаются штормовые порывы.
Ухудшение погодных условий может привести к перебоям в работе общественного транспорта, коммунальных и энергетических предприятий. Однако власти Киева заверяют, что все аварийные, коммунальные и дорожные службы города готовы к ликвидации последствий непогоды.
Однако, автовладельцам настоятельно рекомендуют без необходимости не выезжать на улицы города, а также не парковать авто на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.
Жителей и гостей столицы просят быть аккуратными и осмотрительными.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киеве и области активно продолжают бороться с последствиями, которые непогода в Украине принесла жителям Киевщины. На данный момент в городе и области работает спецтехника, а дороги обрабатываются противогололедными средствами.
Управление патрульной полиции в Киевской области осуществляет мероприятия для обеспечения порядка на дорогах. Все медицинские и социальные учреждения столицы работают в штатном режиме.