Мокрый снег, дождь и гололед: в Киеве объявили штормовое предупреждение

Все службы будут работать в усиленном режиме

Синоптики предупреждают о том, что в среду, 29 ноября, на Киев и область вновь обрушится непогода — ожидается мощный ветер и обильные осадки. Ухудшение погодных условий приведет к возникновению гололедицы на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Кроме этого об опасности предупреждают и украинские синоптики.

Так, на среду, 29 ноября, в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение — уровень опасности I (желтый). Ночью и утром ожидаются значительные осадки — мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, а также на дорогах гололедица.

Стоит отметить, что порывы ветра будут достигать местами скорости около 20 метров в секунду.

Циклон накроет Украину

Кроме этого синоптик Наталка Диденко сообщила о том, что в среду, 29 ноября, всю Украину накроет мощный южный циклон Oliver. В большинстве областей ожидается осложнение погодных условий — снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди.

Ветер в Киеве с юго-восточного перейдет на западный — ожидаются штормовые порывы.

Ухудшение погодных условий может привести к перебоям в работе общественного транспорта, коммунальных и энергетических предприятий. Однако власти Киева заверяют, что все аварийные, коммунальные и дорожные службы города готовы к ликвидации последствий непогоды.

Однако, автовладельцам настоятельно рекомендуют без необходимости не выезжать на улицы города, а также не парковать авто на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Жителей и гостей столицы просят быть аккуратными и осмотрительными.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киеве и области активно продолжают бороться с последствиями, которые непогода в Украине принесла жителям Киевщины. На данный момент в городе и области работает спецтехника, а дороги обрабатываются противогололедными средствами.

Управление патрульной полиции в Киевской области осуществляет мероприятия для обеспечения порядка на дорогах. Все медицинские и социальные учреждения столицы работают в штатном режиме.