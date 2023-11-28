Мокрий сніг, дощ та ожеледиця: у Києві оголосили штормове попередження

Усі служби працюватимуть у посиленому режимі

Синоптики попереджають про те, що в середу, 29 листопада, на Київ і область знову обрушиться негода — очікується сильний вітер та рясні опади. Погіршення погодних умов призведе до ожеледиці на дорогах.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київщини. Окрім цього про небезпеку попереджають й українські синоптики.

Так, на середу, 29 листопада, у Києві та області оголошено штормове попередження – рівень небезпеки I (жовтий). Вночі та вранці очікуються опади — мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, а також на дорогах ожеледиця.

Варто зазначити, що пориви вітру досягатимуть місцями швидкості близько 20 метрів за секунду.

Циклон накриє Україну

Крім цього, синоптик Наталка Діденко повідомила про те, що в середу, 29 листопада, всю Україну накриє потужний південний циклон Oliver. У більшості областей очікується ускладнення погодних умов – сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі.

Вітер у Києві з південно-східного перейде на західний: знову очікується сильним, із штормовими поривами.

Погіршення погодних умов може призвести до перебоїв у роботі громадського транспорту, комунальних та енергетичних підприємств. Проте влада Києва запевняє, що всі аварійні, комунальні та дорожні служби міста готові до ліквідації наслідків негоди.

Однак автовласникам настійно рекомендують без необхідності не виїжджати на вулиці міста, а також не паркувати авто на узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Мешканців та гостей столиці просять бути обачними та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Києві та області активно продовжують боротися з наслідками, які негода в Україні принесла мешканцям Київщини. На даний момент у місті та області працює спецтехніка, а дороги обробляються протиожеледними засобами.

Управління патрульної поліції на Київщині здійснює заходи для забезпечення порядку на дорогах. Усі медичні та соціальні установи столиці працюють у штатному режимі.