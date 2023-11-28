Київ та область оживають після циклону: що зараз зі світлом та дорогами

Усі служби працюють у посиленому режимі

У Києві та області активно продовжують боротися із наслідками, які негода в Україні принесла мешканцям Київщини. На даний момент у місті та області працює спецтехніка, а дороги обробляються протиожеледними засобами.

Про ліквідацію наслідків негоди повідомили у прес-службі КМДА та у прес-службі Київської обласної військової адміністрації. Так, на вулиці столиці виїхали сотні одиниць техніки та 72 бригади з ручного прибирання снігу.

На дорогах Київської області працює 115 одиниць техніки та 148 працівників. Наразі ситуацію на дорогах Києва та області взято під контроль — триває розчищення та обробка автошляхів протиожеледними засобами. Також обробляються тротуари та зупинки громадського транспорту.

Управління патрульної поліції на Київщині здійснює заходи для забезпечення порядку на дорогах. Усі медичні та соціальні установи столиці працюють у штатному режимі.

Крім цього повідомляється про те, що на Київщині завдяки зусиллям енергетиків було повернуто світло у всі будинки, які виявилися знеструмленими через негоду.

Електроенергію повернули 48 тисячам сімей та "запитали" 1420 трансформаторних підстанцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві замінили пошкоджений головний прапор країни. Незважаючи на те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, сильні пориви вітру все-таки пошкодили полотнище і розірвали тканину.

На даний момент прапор вдалося замінити. Роботи із заміни полотнища проводили фахівці. Про це повідомили у прес-службі КМДА.