У Києві замінили пошкоджений головний прапор країни (відео)

Роботи по заміні полотнища провели в найкоротший термін

У понеділок, 27 листопада, у Києві штормовий вітер пошкодив головний прапор країни. Бід наробила негода в Україні, яка обрушилася на країну минулими вихідними.

На даний момент прапор вдалося замінити. Роботи із заміни полотнища проводили фахівці. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Незважаючи на те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, проте сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище.

Новий прапор уже на місці, але його приспустили. Він з’явиться над київськими схилами, як тільки покращаться погодні умови.

Варто зазначити, що споруда флагштока є найбільшою в Україні: її висота сягає практично 90 метрів, а вага становить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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