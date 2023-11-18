Боксер-зрадник сховався під українським прапором: карма прилетіла миттєво (відео)

Боксер виступав у рф під триколором, проте в Узбекистані назвався українцем

У п’ятницю, 17 листопада, у Ташкенті (Узбекистан) відбувся великий вечір професійного боксу, у рамках якого на ринг під українським прапором вийшов Олександр Єгоров (20-10-1, 10 КО). У серпні Єгоров зазнав поразки у Москві, вийшовши на ринг під російським триколором.

На шоу, присвяченому Конгресу WBC Єгоров бився з дебютантом на профі-ринзі Абдумаліком Халоковим з Узбекистану. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок, який проходив у рамках напівлегкої вагової категорії, був запланований на 4 раунди, проте не пройшов усю відведену дистанцію. Вже у другому раунді Абдумалік нокаутував Олександра. Таким чином, Халоков успішно дебютував на професійному ринзі, завдавши Єгорову 10 поразку в кар’єрі.

Відео бою Олександр Єгоров — Абдумалік Халоков:

Єгоров відомий за виступами за промоутерську компанію Union Boxing Promotion. Він брав участь у багатьох вечорах боксу в Україні. З 2020 року Олександр проводить бої в росії й навіть виходив на ринг під російським прапором.

Олександр Єгоров - Рауф Караєв

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі домовилися про проведення супербою в Саудівській Аравії. На пресконференції "Циганський король" поштовхався з українцем.