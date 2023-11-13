У родині боксера-путініста сталося горе

Донька колишнього чемпіона світу з боксу росіянина Григорія Дрозда загинула, випавши з вікна багатоповерхівки. Нещодавно Дрозд закликав дискваліфікувати Олександра Усика через інцидент у чемпіонському бою із Даніелем Дюбуа.

Про смерть 13-річного підлітка повідомляє SHOT. Дівчинка випала з 13-го поверху, медики констатували смерть підлітка у машині швидкої допомоги.

Трагедія сталася у Хорошівському районі Москви. Дружина, дочка та двоє синів (9 і 16 років) у цей момент перебували вдома. За інформацією МК, у Григорія та доньки стався конфлікт через оцінки дівчинки у школі. Батько відібрав у підлітка телефон, після чого поїхав у справах. Пізніше Григорій повернувся додому, і батьки зайшли до вже порожньої кімнати дівчинки з відчиненим вікном.

Григорій Дрозд із сім’єю

Слідчі розпочали перевірку, попри те, що сім’я була благополучною і на обліках не перебувала.

Григорій Дрозд — чемпіон світу та Європи з боксу та тайського боксу. Чемпіон світу за версією WBC (2014 — 2016). Заслужений майстер спорту з тайського боксу (2001). У березні 2022 року публічно підтримав повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Станом на червень 2023 року через повномасштабну російську агресію в Україні загинуло 484 дитини, ще 998 поранено, 393 маленьких українців і українок зникли безвісти. У мережі наголосили, що російського боксера наздогнала карма.

Григорій Дрозд підтримав повномасштабне вторгнення рф в Україну

Раніше повідомлялося про скандал із розподілом призових у збірній України на Олімпіаді-2012.

Нагадаємо, 40-річний китайський боксер пригрозив Усику нокаутом.