"Ляже спати": Усику кинули виклик із Піднебесної

40-річний китайський боксер зробив випад у бік українського чемпіона

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) заявив, що легко впорався б із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО). У вересні китайський супертяж вдруге переміг зірку британського боксу Джо Джойса.

Відповідна заява Чжилея доступна на proboxtv. Китайський гігант вважає Олександра надто маленьким для гевівейту.

"Усику є що доводити в суперважкому дивізіоні. Джошуа був на спаді, коли Олександр з ним бився, тому ці перемоги ще нічого не означають.

Завоювати три пояси нелегко, але він піднявся з крузервейту і досі залишається крузервейтером. Тож якщо ми вийдемо разом на ринг – він рано ляже спати.

Китаю потрібний цей поєдинок. Це не залежить від мене, але вся країна потребує такого спортивного заходу високого рівня. Китаю сподобається, якщо Усик погодиться там битися”, – сказав Чжилей.

Бій Усик — Чжилей є малоймовірним найближчим часом, адже Олександр підписав контракт на об’єднавчий поєдинок проти Тайсона Ф’юрі. Якщо цей бій зірветься, то український боксер має битися проти обов’язкового претендента на титул IBF — Філіпа Хрговича.