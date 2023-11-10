"Ляжет спать": Усику бросили вызов из Поднебесной

40-летний китайский боксер сделал выпад в сторону украинского чемпиона

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) заявил, что легко бы справился с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО). В сентябре китайский супертяж во второй раз победил звезду британского бокса Джо Джойса.

Соответствующее заявление Чжилея доступно на proboxtv. Китайский гигант считает Александра слишком маленьким для хевивейта.

"Усику есть что доказывать в супертяжелом дивизионе. Джошуа был на спаде, когда Александр с ним дрался, поэтому эти победы еще ничего не означают.

Завоевать три пояса нелегко, но он поднялся из крузервейта и все еще остается крузервейтером. Так что если мы выйдем вместе на ринг – он рано ляжет спать.

Китаю нужен этот поединок. Это не зависит от меня, но вся страна нуждается в таком спортивном мероприятии высокого уровня. Китаю понравится, если Усик согласится там драться", – сказал Чжилей.

Бой Усик — Чжилей маловероятен в ближайшее время, ведь Александр подписал контракт на объединительный поединок против Тайсона Фьюри. Если этот бой сорвется, то украинскому боксеру предстоит сразиться против обязательного претендента на титул IBF — Филипа Хрговича.