В семье боксера-путиниста произошло горе

Дочь бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Григория Дрозда погибла, выпав из окна многоэтажки. Недавно Дрозд призывал дисквалифицировать Александра Усика из-за инцидента в чемпионском бою с Даниелем Дюбуа.

О смерти 13-летнего подростка сообщает SHOT. Девочка выпала с 13-го этажа, медики констатировали смерть подростка в машине скорой помощи.

Трагедия произошла в Хорошевском районе Москвы. Жена, дочь и два сына (9 и 16 лет) в этот момент находились дома. По информации МК, у Григория и дочери случился конфликт из-за неуспеваемости девочки в школе. Отец отобрал у подростка телефон, после чего уехал по делам. Позднее Григорий вернулся домой, и родители зашли в уже пустую комнату девочки с открытым окном.

Григорий Дрозд с семьей

Следователи начали проверку, несмотря на то, что семья была благополучная и на учетах не состояла.

Григорий Дрозд — чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу. Чемпион мира по версии WBC (2014 — 2016). Заслуженный мастер спорта по тайскому боксу (2001). В марте 2022 года публично поддержал полномасштабное вторжение рф в Украину.

По состоянию на июнь 2023 года, из-за полномасштабной российской агрессии в Украине погибли 484 ребенка, еще 998 ранены, 393 маленьких украинцев и украинок пропали без вести. В сети отметили, что российского боксера настигла карма.

Григорий Дрозд поддержал полномасштабное вторжение рф в Украину

Ранее сообщалось о скандале с распределением призовых в сборной Украины на Олимпиаде-2012.

Напомним, 40-летний китайский боксер пригрозил Усику нокаутом.