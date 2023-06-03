россия украла детство, родителей и жизнь. Истории маленьких украинцев, пострадавших от войны

Дети становятся свидетелями ужасающих преступлений

В Украине завтра, 4 июня чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Эту дату ввели в 2021 году и вспоминают детей, которые стали жертвами войны еще с 2014 года, когда россия начала боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей.

Россия уносит жизнь каждый день. Особенно циничным был обстрел баллистики Киева на 1 июня, день защиты детей, тогда погибла 9-летняя девочка Виктория Ивашко, еще один ребенок получил ранения.

По состоянию на данный момент, из-за полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 484 ребенка, еще 998 ранены, 393 маленьких украинцев и украинок пропали без вести, информирует ресурс "Дети войны". Тысячи детей потеряли родителя на фронте или в результате обстрелов.

Все помнят трагические истории украинских малышей — гибель трехмесячной девочки Киры в Одессе, убийство россиянами маленькой Лизы из Винницы, пронзительный дневник Егора из Мариуполя… "Телеграф" собрал еще пять трагических историй маленьких украинцев, детство которых украла россия.

Четырехлетний Саша, погибший во время эвакуации

Четырехлетний Саша с бабушкой убегал от российских оккупантов в Киевской области. 10 марта жители Сухолучья решили немедленно эвакуироваться из города, ведь россияне начали обстреливать жилые дома.

Решили, что лучшим вариантом покинуть деревню будет переправиться через реку, ведь дороги были заблокированы российскими военными. Женщины с детьми поплыли по двум лодкам. Первая лодка доплыла до села Ровжи, другая, где был Саша с бабушкой — нет. Их лодка опрокинулась, тело бабушки нашли на следующий день, но Саши нигде не было. Спустя почти месяц поисков ребенка удалось найти. К сожалению, мертвым.

Мать пыталась разыскать сына и не теряла надежду до последнего

Софийку с братом россияне расстреляли из автомата

Шестилетняя Софийка из Херсона любила играть куклами LOL, носить платья, ходила на танцы и одерживала победы на танцевальных конкурсах по Hip-hop в Херсоне, Одессе и Киеве.

Но 24 февраля мать с детьми и родственниками попыталась выехать из Херсона на автомобиле. Они услышали новости, что русские войска захватили Каховку и Веселое. Когда они проезжали ГЭС, машину, где были взрослые и двое детей — Софийка 6 лет и полуторамесячный Иван — остановили и расстреляли.

Автомобиль с украинской семьей остановили и расстреляли из автомата

Ужасное преступление россиян слышали родственники — потому что в тот момент дядя Софийки, Денис, позвонил поинтересоваться, как у них дела.

"В 17:13 я позвонил маме и услышал, как их убивают. Я слышал, как попали в мою племянницу, Софию. Моя мама начала кричать: "Это же ребенок, что вы делаете!". Слышал, как было три автоматных очереди и как убивали родителей, жену брата. Маленький Иван кричал, плакал. Потом услышал выстрел — и малыш замолчал. В момент, когда слушал, как убивают моих, я понимал, что ничего поделать не могу", — рассказал Денис.

Отец Софийки, Олег, рассказывает, что через час после преступления, родных допустили к месту трагедии. Детей забрал тесть, когда они подавали признаки жизни, и повез их в больницу, где в реанимации они умерли.

Юная гимнастка Екатерина Дяченко из Мариуполя

В Мариуполе, россияне безжалостно обстреливали с неба и земли, в середине марта 2022 года погибла 11-летняя спортсменка Екатерина Дяченко. Девочка погибла после того, как в ее дом попал российский снаряд. Дом обрушился, а спасатели достали из-под завалов уже бездыханное тело ребенка.

Екатерина Дяченко

Екатерина не раз побеждала на больших соревнованиях в своей возрастной категории. Мечтала о громких победах и имела для этого все основания. Погибла в Мариуполе под развалинами дома, разбитого вражеским снарядом.

Дима и Аня прошли через "подвал смерти" в Ягодном

История о "подвале смерти" в селе Ягодное Черниговской области попала на обложку журнала TIME. Тогда рашисты выгнали людей из домов в подвал школы, которую превратили в штаб. До ухода 30 марта 2022 года россияне почти месяц удерживали в этом подвале почти все население Ягодного – более 360 человек, включая детей и пожилых людей.

Друзья и соседи Дима и Аня Дима были одними из тех, кого оккупанты согнали в подвал.

"Им было весело, когда они в нас стреляли и мы пугались ", — вспоминает Дима.

Вместо туалета было одно ведро на всех. На стене писали список людей, умерших от удушья или расстрелянных. Мама Димы поднялась к россиянам с просьбой дать ей кусок хлеба или расстрелять.

Сейчас Аня и Дима учатся сражаться со своими страхами и мечтать. Дима хочет стать фотографом, а Аня – военной.

БТР раздавил и сжег автомобиль с родителями на глазах у ребенка

В первые дни полномасштабного вторжения Андрей вместе с мамой и папой уехал из Броваров в Софиевку Черниговской области. Но когда они узнали новости, что село под угрозой оккупации, решили бежать. В машине были дядя Андрея, мама Оксана и папа Михаил. По пути они встретили колонну танков русских военных. Один из БТРов отделился от колонны и двинулся прямо на их машину. Автомобиль пытался обойти вражескую технику и "проскочить" поворот, но БТР навалился на правую сторону "Ауди", подминая под гусеницы и железо, и людей.

Затем, услышав, что мальчик остался жив, оккупанты вытащили его из авто и бросили на обочине дороги. На его глазах из пулемета выстрелили в бензобак автомобиля. Андрюша уверен, что мама в авто была жива, потому что не видел на ее лице и теле ранений. К сожалению, мальчик до сих пор не может осознать, что его родители погибли. Сейчас Андрей проживает в Броварах со своей старшей сестрой, которая взяла над братом опеку.

Ранее "Телеграф" приводил советы психолога по поводу того, как рассказать ребенку о смерти близких на войне и помочь пережить потерю.