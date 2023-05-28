Большие трагедии маленьких украинцев: как рассказать ребенку о смерти близких на войне и помочь пережить потерю

Психолог рассказал, как следует обращаться с ребенком, только что потерявшим родителей.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину тысячи детей потеряли родителя на фронте или в результате ракетных обстрелов. Некоторые из них осиротели полностью, оставшись на попечении родственников или знакомых. Гибель ближайшего человека может стать для малыша большим потрясением, справиться с которым детской психике удается не всегда.

"Телеграф" обратился к детскому психологу, нейропсихологу, соучредителю психологического центра "Початок" Дмитрию Вакуленко, чтобы понять, как правильно обращаться с ребенком в состоянии острого горя.

Он объяснил, насколько сильный стресс может оказать серьезное влияние на ментальное и даже физическое здоровье ребенка, особенно если переживать его он будет наедине или в "токсичной" атмосфере.

– Кто должен сообщать ребенку о смерти отца или матери, и как это правильно сделать?

– Это сложная тема, поскольку каждый ребенок уникален и может реагировать по-разному, поэтому универсального и идеального решения для всех нет. Однако есть некоторые общие рекомендации, которые могут быть полезны.

Желательно, чтобы первичную коммуникацию провел человек, которому ребенок доверяет и сможет оказать необходимую поддержку в этой сложной ситуации. Важно быть терпеливым, прислушиваться к потребностям ребенка и отвечать на вопросы честно и открыто, быть готовыми к различным эмоциональным и поведенческим проявлениям со стороны ребенка (желание быть наедине в течение длительного времени или снижение интереса к обучению), воспринимать это стойко и спокойно, тем самым служа опорой для ребенка.

Категорически не рекомендую использовать месседжи в адрес ребенка, ограничивающие его в процессе переживания потери. Например: "сейчас не время", "хватит ныть, направь все силы на что-то полезное", "мальчики не плачут", "детям во фронтовой зоне, еще хуже" и т.д.

При разговоре с ребенком соблюдайте следующие рекомендации:

Подчеркните, что смерть близкого человека – не его вина.

Рассказывайте исключительно правду, отвечайте на все вопросы, но по принципу: чем младше ребенок, тем меньше страшных подробностей в описании трагического события.

Оставайтесь спокойным, но не безэмоциональным. Демонстрируйте свое сочувствие.

Помните, что до шести лет в норме ребенок может не понимать, что такое смерть. Выбирайте простые и понятные объяснения.

После потери близкого человека в подростковом возрасте ребенок может начать употреблять алкоголь, табачные изделия и прочее. Не стоит этому попустительствовать, но при этом следует обратить внимание на то, достаточно ли психологической поддержки получает подросток и имеет ли он доступ к альтернативным и конструктивным способам справиться с потерей. Просто запрещать – не выход, должна быть здоровая, эффективная и доступная альтернатива.

Помните, что поддержка, забота и понимание могут помочь ребенку пережить сложную ситуацию и развиваться психологически здорово. Если у вас возникают сомнения или вопросы на этот счет, рекомендуется обратиться к детскому психологу.

– Как объяснить ребенку, который еще не осознает, что такое смерть, где теперь его погибший родственник?

– В первую очередь взрослому важно иметь внутреннюю готовность к этой теме. Чтобы спокойно, открыто и исчерпывающе ответить на все вопросы, без табуирования и стигматизации. Не следует пользоваться заготовленными, сформированными предложениями третьих лиц. Чтобы ребенок воспринял ваше объяснение, разговор должен быть искренним, а объяснение предоставляться своими словами.

В разговоре с детьми младше 12 лет следует избегать абстрактных понятий. Не рекомендуется говорить ребенку, что его близкий человек "следит за ним с облаков", "встретится с ним после его смерти", "будет всегда рядом" и т.д. Ребёнок может воспринять это слишком буквально, что может привести к тем или иным психическим расстройствам в будущем.

Если ребенок спросит: "А ты тоже умрешь?", ему важно услышать, что вы будете с ним так долго, как сможете, и столько времени, сколько будете ему нужны. Ребенку нужно знать, что смерть является неотъемлемой частью жизни, но вы делаете все, что в ваших силах, чтобы быть рядом с ним.

– Стоит ли демонстрировать ребенку свои слезы и отчаяние? Насколько конструктивны попытки отвлечь его от трагедии развлечениями?

– В норме, дети подражают поведению родителей, в том числе и их реакциям на трагические события.

Это важно, ведь жизнь не идеальна, и дети должны научиться проживать их, опираясь на пример поведения близких. Взрослым следует демонстрировать все соответствующие ситуации эмоции, исключая асоциальное, опасное и неконструктивное поведение.

Отвлекать развлечениями, делать вид, что ничего не произошло, убирать все вещи, напоминающие о погибшем, оставляя ребенка без памяти — категорически не рекомендовано. Таким образом, мы закладываем "бомбу замедленного действия".

Для сохранения здоровой психики в долгосрочной перспективе, мы должны пройти через этот сложный, болезненный, но в то же время исцеляющий процесс переживания потери. "Переключать" с него ребенка не стоит. Говорю об этом не только как профессионал, но и на основе воспоминаний о своем личном опыте.

Совместные прогулки на свежем воздухе, разговоры, спокойные способы восстановления ресурса без привлечения большого количества людей могут быть полезны, если ребенок не против.

– Стоит ли брать ребенка на похороны?

– Это решение является личным и зависит от многих факторов, включая возраст ребенка, его здоровья, зрелости, опыта и отношения к смерти.

Однако важно учитывать некоторые общие рекомендации:

Дети до шести лет могут иметь ограниченное понимание смерти и испугаться увиденного. Поэтому важно предоставить ребенку чувство безопасности под наблюдением взрослого лица, не оставляя при этом без информации. Уделите время разговору и ответам на все интересующие ребенка вопросы.

Участие детей старше пяти лет в похоронной процессии помогает им признать реальность потери, усвоить важные для дальнейшей жизни понятия, касающиеся смерти, осознать, что умерший не вернется.

Старшие дети и подростки имеют большее понимание о смерти, но при этом могут испытывать тревожное состояние или депрессию, когда видят траурные обряды, поэтому необходимо быть чувствительными к их потребностям и эмоциональному состоянию.

– Как долго может длиться фаза острого горя у ребенка, и когда ежедневные слезы и апатия должны насторожить?

– Продолжительность фазы острого горя у ребенка зависит от многих факторов и в норме может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Однако, если ребенок продолжает испытывать интенсивную сильную эмоциональную реакцию без динамики к утиханию, это может являться признаком того, что он не может самостоятельно справиться со своим горем. В таких случаях следует обратиться за консультацией к психологу.